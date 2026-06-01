El famoso que no se quiere casar pese a estar en pareja hace 47 años

La historia de amor entre Osvaldo Laport y Viviana Sáez parece de película, pero es una realidad que lleva casi cinco décadas construyéndose. Durante su reciente visita al programa de Mirtha Legrand, el reconocido actor, que actualmente brilla en la obra Billy Elliot, se sinceró sobre su vida personal y los motivos detrás de una decisión que sorprende a muchos.

Al recordar sus años de juventud en Uruguay, antes de triunfar en Argentina, admitió que tuvo otros romances previos y señaló que "Sí, tuve varios". Sin embargo, todo cambió de manera definitiva "Hasta que conocí a Viviana".

El vínculo entre ambos nació en un salón de clases hace mucho tiempo. El protagonista recordó con precisión que se conocieron "Estudiando teatro. Ella tenía 16 y yo tenía 22 años, una cosa así". Desde ese momento no se separaron más y consolidaron una relación basada en el respeto y el compañerismo. Al hablar de la vigencia de su unión, Laport destacó una fecha muy especial al decir que "El 16 de mayo cumplimos 47 años juntos". A pesar de este extenso recorrido, la pareja nunca formalizó legalmente su situación.

Ante la consulta directa sobre si alguna vez habían pasado por el Registro Civil, el artista fue contundente y respondió "No, nunca". La curiosidad de los presentes en la mesa llevó a explorar si existía alguna razón oculta o falta de voluntad, pero él explicó que simplemente no se había dado. No obstante, una reciente mudanza trajo consigo una señal que podría cambiar el destino de la pareja.

Laport confesó que "Nos acabamos de mudar de casa. Estamos viviendo una nueva página de nuestra historia, nuestra vida. Y en el fondo de nuestra casa vemos una iglesia nueva. Es posible que nos casemos".

La charla continuó entre risas y especulaciones sobre quién de los dos era el más reticente a dar el paso. Ante la pregunta de si había desacuerdos sobre el casamiento, el actor aclaró con un "No, no, no" y dejó abierta la posibilidad de que Viviana haya estado esperando la propuesta formal durante todo este tiempo. Con una iglesia a la vista desde su nuevo hogar, el matrimonio podría ser el próximo capítulo de esta historia que ya suma 47 años de felicidad compartida.