El estremecedor mensaje de las hijas de Thiago Medina

Una muestra de amor y esperanza se ha vuelto viral en las redes sociales en medio de la preocupación por la salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano. Tras sufrir un grave accidente en moto que lo llevó a una cirugía de urgencia, su hermana Camila compartió un emotivo gesto de las hijas que tiene con Daniela Celis: un cartel con un mensaje de aliento y las huellas de sus manos.

El cartel, que conmocionó a los seguidores de la pareja, lleva una sencilla pero poderosa frase: “Vos podés papá. Te amamos”. Este gesto se enmarca en la crítica situación que atraviesa Medina, quien permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Según el último parte médico, el joven continúa en "situación crítica", bajo observación en la unidad de terapia intensiva.

Un delicado estado de salud y un mensaje lleno de fe para Thiago Medina

Los médicos del centro de salud informaron que el estado de Thiago es "crítico y reservado", manteniéndose en contacto permanente con sus familiares para informar la evolución. Daniela Celis, por su parte, ha usado sus redes sociales para mantener al tanto a los seguidores. La exparticipante de Gran Hermano confirmó que a Thiago le extirparon el bazo debido a la gravedad de las lesiones. Además, el accidente le causó fracturas en varias costillas y afectaciones en pulmones, riñones e hígado.

El siniestro vial se produjo cuando el joven circulaba en su moto por la avenida General San Martín en Francisco Álvarez. Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en que colisiona con la parte trasera de un auto. Aunque las causas del accidente aún no han sido esclarecidas, los primeros análisis sugieren que la falta de señalización podría haber sido un factor determinante en el trágico suceso.

Mientras sus seres queridos aguardan por una evolución positiva, el mensaje de las pequeñas Aimé y Laia se ha convertido en un símbolo de la fuerza y el amor que rodea a Thiago Medina en este difícil momento. El apoyo de su familia y la esperanza de los fanáticos se vuelven un pilar fundamental para su recuperación.