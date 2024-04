El evento más esperado: hora, TV y cartelera del impresionante UFC 300

UFC alcanza un hito histórico al celebrar su evento numerado número 300 con una cartelera de lujo en Las Vegas. Este espectáculo de MMA promete ser un día épico, con dos peleas por campeonatos de la empresa, una contienda por el título BMF y un enfrentamiento crucial para determinar al retador número 1 en Peso Ligero.

La velada estará encabezada por la primera defensa del título Semipesado de Alex Pereira, quien se enfrentará a Jamahal Hill. Este, quien conquistó el título en enero de 2023 en Brasil pero tuvo que dejarlo vacante debido a una lesión, hará su esperado regreso al octágono. Además, habrá un enfrentamiento emocionante entre dos guerreras chinas, con Zhang Weili defendiendo su título de Peso Paja ante Yan Xioanan.

En otra pelea destacada, Justin Gaethje y Max Holloway se batirán en duelo por el codiciado título BMF. La noche estará repleta de acción, con la participación de 11 campeones o ex campeones de la compañía. Además, Charles Oliveira y Arman Tsarukyan se enfrentarán en una batalla crucial en Peso Ligero para determinar quién será el posible próximo retador de Islam Makhachev.

Las peleas preliminares del UFC 300 también prometen ser emocionantes, con nombres destacados como Jiri Prochazka, Aljamain Sterling, Holly Holm, Jessica Andrade, Deiveson Figueiredo y Cody Garbrandt en acción. Además, la bicampeona olímpica de judo Kayla Harrison hará su esperado debut en la compañía, añadiendo un toque extra de emoción a la noche.

Cartelera del UFC 300

Estelares

Alex Pereira (c) vs. Jamahal Hill, por el título de Peso Semipesado.

Zhang Weili (c) vs. Yan Xiaonan, por el título de Peso Paja femenino.

Justin Gaethje vs. Max Holloway, por el título BMF (Peso Ligero).

Charles Oliveira vs. Arman Tsarukyan, Peso Ligero.

Bo Nickal vs. Cody Brundage, Peso Mediano.

Preliminares

Jiri Prochazka vs. Aleksandar Rakic, Peso Semipesado.

Aljamain Sterling vs. Calvin Kattar, Peso Pluma.

Holly Holm vs. Kayla Harrison, Peso Gallo.

Sodiq Yusuff vs. Diego Lopes, Peso Pluma.

Jalin Turner vs. Renato Moicano, Peso Ligero.

Jessica Andrade vs. Marina Rodriguez, Peso Paja .

Bobby Green vs. Jim Miller, Peso Ligero.

Deiveson Figueiredo vs. Cody Garbrandt, Peso Gallo.

Horarios

Preliminares: 16:00 CDMX | 18:00 ET USA | 19:00 AR | 0:00 ESP (domingo).

Cartelera principal: 20:00 CDMX | 22:00 ET USA | 23:00 AR | 4:00 ESP (domingo).

Pelea estelar (horario aproximado): 22:15 CDMX | 0:15 ET USA | 1:15 AR | 6:15 ESP (domingo).

Transmisión

TV

México: Fox Sports (preliminares), Fox Sports Premium.

Argentina: Fox Sports 2 (preliminares).

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes y Fubo (preliminares).

Streaming

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+ con PPV.