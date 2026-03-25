El final de Chainsaw Man dejó desconcertados a los fans y generó una ola de críticas en redes sociales

Lo que comenzó como una mala broma para muchos se convirtió en realidad. Chainsaw Man, el manga de Tatsuki Fujimoto que revolucionó la industria desde su debut en 2018, llegó a su fin con el capítulo 232, publicado hace apenas horas. El cierre, anunciado de manera sorpresiva hace unas semanas, dejó a los fans en un estado de desconcierto que no tardó en viralizarse en redes sociales.

La obra, que en 2025 había estrenado la esperada adaptación cinematográfica de Chainsaw Man: Arco de Reze con gran éxito, parecía transitar un momento de consolidación absoluta. Por eso la noticia de su finalización generó escepticismo primero y luego una ola de reacciones encontradas ante un desenlace que muchos califican como agridulce o directamente frustrante.

Atención: este artículo contiene spoilers del capítulo 232 de Chainsaw Man.

Un final que borra el camino recorrido

La segunda parte del manga, conocida como la Saga de la Academia, había introducido nuevos personajes como Asa y el Demonio de la Guerra, además de recuperar la figura del Demonio del Control en la niña Nayuta. En sus últimos compases, Denji sufrió un nuevo descuartizamiento que llevó a Pochita a tomar el control del cuerpo y engullir demonios, alterando la realidad misma.

El enfrentamiento final contra Yoru, el Demonio de la Guerra, derivó en un momento crucial: Pochita se sacrificó para devolver a Denji a un estado anterior a convertirse en Chainsaw Man. El capítulo 232 abre con un protagonista que no recuerda nada de lo vivido, atribuyendo a un mal sueño todas las experiencias que lo marcaron.

En una escena que remite al comienzo de la historia, Power —que aún vivía dentro de Denji— aparece para rescatarlo de unos extorsionadores. El protagonista termina formando parte nuevamente de Seguridad Pública, cazando demonios, pero esta vez sin poderes y bajo el mando de Nayuta en lugar de Makima.

El malestar de los fans: "A Fujimoto ya no le importa"

La recepción del final no fue la que muchos esperaban. En redes sociales, los comentarios de descontento no tardaron en aparecer. La frase "A Fujimoto ya no le importa" se convirtió en un eco recurrente entre los lectores, que señalaron un cierre apresurado que deja múltiples elementos sin resolver.

Entre las críticas más recurrentes se encuentra el tratamiento del personaje de Reze, cuya posible vuelta quedó en el aire, y la sensación de que Pochita no logró finalmente hacer feliz a Denji. Para muchos, el final sugiere que el protagonista terminó conformándose con la vida que pudo tener, no con la que soñó.

"No es un mal final, pero se siente inconcluso", comentó un usuario. Otros, en cambio, defendieron la decisión del autor señalando que Chainsaw Man nunca prometió un cuento de hadas y que el desenlace es coherente con la crudeza que caracteriza a la obra.

Comparaciones con otros finales polémicos

A raíz del capítulo, los fans comenzaron a rescatar otras series que también generaron controversia con sus desenlaces. Títulos como Ataque a los Titanes, Jujutsu Kaisen y My Hero Academia volvieron al centro del debate, estableciendo paralelismos entre sus finales y el de la obra de Fujimoto.

La repentinidad del anuncio también alimentó especulaciones. Muchos se preguntan si la decisión de finalizar la obra respondió a causas externas que aún no trascendieron. Por ahora, el silencio del autor deja abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones.

¿Un cierre definitivo o un posible regreso?

A pesar de la sensación de cierre que propone el capítulo 232, algunos lectores sostienen que el final deja espacio para una hipotética tercera parte. La estructura circular que devuelve a Denji a sus orígenes, pero con importantes cambios en el statu quo, podría interpretarse tanto como un epílogo definitivo como el prólogo de algo nuevo.

Por ahora, solo el tiempo dirá si Chainsaw Man volverá en algún formato o si este es realmente el punto final de una historia que marcó a toda una generación de lectores.

Mientras tanto, el debate está servido: ¿final coherente con la esencia de la obra o desenlace apresurado de un autor que perdió el interés? La discusión recién comienza.