En medio de la presión de los gremios para que la CGT convoque a un paro general, el gobierno de Javier Milei busca desactivar esta medida de fuerza. De esta manera, el ministro de Interior, Guillermo Francos, los citó por primera vez.

Ambas partes se encontrarán este miércoles por la tarde y el Gobierno buscará negociar para desactivar este segundo paro de la Confederación General del Trabajo. Vale recordar que el jueves estaba prevista la convocatoria para definir la protesta para el 1º de mayo y movilizarse en la Plaza de Mayo.

La única vez que se reunieron con la central obrera fue un encuentro informal antes de que salga el DNU 70/23 de Javier Milei. Se trató de una conversación que se mantuvo en secreto, aunque entre pocos detalles que se revelaron, se supo que la relación entre ambos prosperó.

Esta vez, la cumbre se dará en un momento de alta conflictividad, junto a Camioneros de Moyano y con los colectiveros de la UTA por acuerdos salariales pendientes. Además, también está la tensión puesta en la decisión del Ejecutivo en el recorte del Estado y los despidos masivos.

La amenaza de la CGT al Gobierno por un paro general

En los últimos días de febrero, la Federación de Camioneros, de parte de Hugo y Pablo Moyano, llegaron a un acuerdo con el sector empresarial para una suba salarial del 45% en dos tramos, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de los trabajadores.

Dentro del acuerdo que se firmó en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, pactaron un aumento del 25% aplicado a los salarios de marzo y un 20% adicional para los de abril.

Sin embargo, Pablo Moyano ya advirtió que “si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país”. En ese sentido, continuó: “Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”.