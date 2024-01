Bajo la consigna “La patria no se vende” y en el marco del primer paro general que atraviesa Argentina en los últimos cinco años -el último fue a Macri en 2019-, unas tres mil personas participaron de la movilización que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) en San Juan. Eduardo Cabello fue el único orador y criticó duramente al Gobierno de Milei por tener a “un pueblo cautivo” del DNU y la Ley Ómnibus.

Pese a los 37º que azotaban al microcentro sanjuanino durante el mediodía, alrededor de 3.000 personas se acercaron hasta el cruce de avenida Ignacio de la Roza y calle Mendoza, donde estaba emplazado el escenario que colocó la CGT local para desarrollar el acto central del paro en la provincia.

Con bombos, banderas, pancartas y cánticos contra Milei, manifestantes de más de 60 organizaciones sociales y sindicatos, trabajadores de la cultura, de medios de comunicación, viñateros, docentes, estudiantes, y ciudadanos de a pie -entre otros sectores-, se congregaron para rechazar el DNU y la Ley Ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei, y para escuchar las declaraciones del único orador que tuvo la jornada: Eduardo Cabello, el referente de la central obrera en la provincia.

Paro de la CGT en San Juan. (Foto: DIARIO HUARPE).

En medio de los aplausos que produjo la entonación del Himno y con el estruendo de las bombas que retumbaba entre los edificios céntricos, el líder sindical subió al escenario para dar un discurso fervoroso ante los presentes, en el que se dirigió a los trabajadores, le metió presión a los diputados nacionales por San Juan, y aseguró que de ser necesario, volverán a copar las calles.

Cabello comenzó su alocución anticipando que la CGT no quería que llegara este día, haciendo una referencia implícita al fracaso en las negociaciones previas con el Gobierno. Acto seguido, se dirigió a los presentes y dijo: “Le están sacando a los que menos tienen, para darle a los más poderosos. Esta libertad que ellos dicen traer, solo la pueden tener con un pueblo cautivo y sin derechos”. “Los libertarios no respetan las instituciones y los que estamos sospechados somos nosotros, parece que ellos son los únicos puros y santos”, ironizó.

Eduardo Cabello. (Foto: DIARIO HUARPE).

Acto seguido, disparó que “la democracia está en riesgo”, e instó a que sean los trabajadores quienes defiendan la patria de los embates del Gobierno. En este sentido, aprovechó la ocasión para meterle presión a los legisladores nacionales que representan a San Juan y dijo: “¿Qué van a hacer nuestros diputados y senadores? Espero que defiendan la provincia contra una persona que lo quiere es apretar y cortar la obra pública y el envío de fondos”.

Además, arremetió contra la política en general y llamó a reflexionar, al asegurar que existe una deuda social con el pueblo. “Nos ganó un tipo que no tenía estructura ni partido, y nosotros teniéndolo todo no pudimos revertir la situación. Ese no es el peronismo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, pero es bueno que nos haya pasado esto para ponernos de pie y trabajar unidos por la gente”, enfatizó.

Paro de la CGT en San Juan. (Foto: DIARIO HUARPE).

Por otra parte, se refirió a la realidad económica de la provincia y aseguró que la calidad de vida que se ofrece es gracias a las industrias, sobre las cuales aseguró que están en peligro con las políticas que propone Milei, y advirtió que, por ello, existe el riesgo de que se produzcan despidos masivos o que las multinacionales dejen de invertir en San Juan. Además, sobre el final de su discurso, Cabello enfatizó:

“En San Juan siempre habrá una voz vigente en cada uno de los dirigentes sociales y sindicales, que saldremos a las calles las veces que sea necesario. El pueblo es la patria, no nos vengan a correr con las vallas, porque si no el pueblo va a hacer sentir su escarmiento y saldrá a la calle, y sabrá Dios qué es lo que van a vivir, porque el pueblo jamás será vencido”.

Dato

Si bien el acto fue convocado por la CGT, varios referentes políticos de la Izquierda y del Justicialismo dijeron presente. Entre todos ellos, se destacó la presencia del exgobernador José Luis Gioja, quien si bien fue invitado a ingresar al corralito de vallas que rodeaba al escenario, se negó argumentando que no deseaba protagonismo y que solo acompañaba la medida.

José Luis Gioja. (Foto: DIARIO HUARPE).

A su vez, le habló al actual gobernador y dijo: “Creo que Orrego tiene que adaptarse a las circunstancias, no lo veo pegado a Milei, pero debe pedirle a sus diputados que apoyen lo que mayoritariamente nuestro pueblo quiere”.