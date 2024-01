Las promesas del Presidente Javier Milei en la campaña incluían dolarización, libertad y orden, pero una de ellas era esencial para contener la inflación que corren en tres dígitos desde hace varios meses: frenar la emisión monetaria que, según los economistas ligados al Gobierno, provocaban el aumento de precios. En su primer mes de mandato, Milei no pudo parar "la maquinita de imprimir billetes" del todo y se emitieron $6 billones para afrontar diversos compromisos que requería el Tesoro en pesos, algo que repercutirá en los precios a futuro.

La consultora EcoGo presentó un informe donde se detalla cómo se realizó esta emisión monetaria que era un tabú para Milei en la campaña y con qué fines se produjeron: el BCRA se vio obligado a la emisión debido al pago de interés de sus pasivos remunerados, la compra de divisas, el rescate de las levid y la ejecución de los puts.

Estos 6 billones de pesos abarcan los $2 billones de expansiones por compra de divisas al sector privado, $2,4 billones por intereses de pasivos remunerados y otros $ 2,4 billones por otros factores, entre los que se encuentran los puts ejercidos de títulos públicos en pesos y las Lediv que volvieron a pesos detallaron desde la consultora.

En promedio, por día hábil se emitieron $132.300 millones, un número que se redujo en relación con la política previa al 10 de diciembre a causa del desarmarme del stock de Leliq que migraron a pases y la decisión de bajar la tasa de política monetaria a 100%, muy por debajo de la inflación.

¿Milei frenará la emisión monetaria en 2024? Qué se puede esperar

Por la recompra de títulos públicos al Central y la compra de divisas, el Tesoro absorbió $2,1 billones neto. EcoGo detalla que la cartera que conduce Luis Caputo absorbió más, pero esa mayor absorción estuvo compensada por la salida de los pesos de los depósitos para financiar el déficit.

Para este 2024, la consultora anticipa que el stock de pasivos remunerados se contraerá de 8,2% del PBI en diciembre ($26,5 billones) a 4,6 puntos del producto ($23,3 billones) en marzo de este año, por lo que continuará la reducción de la emisión y la mayor absorción de pesos.

Medidos en dólares, desde EcoGo estiman que en ese mismo período pasarán de u$s 41.300 millones a u$s 27.500 millones al tipo de cambio oficial, o de u$s 27.900 millones a u$s 19.900 millones al CCL, una reducción que va en sintonía con el ajuste que prevé Milei para la economía de este año.