Este miércoles, el presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado por parte del ahora excomandante del Ejército boliviano, Juan José Zuñiga. En ese sentido, Diana Mondino, Canciller de la Nación, repudió el ataque en sus redes sociales.

“Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”, expresó la Canciller de la Nación en su cuenta de X.