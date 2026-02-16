Reportaron una caída mundial de la red social X

La red social X, antes conocida como Twitter, presenta fallas generalizadas y está inaccesible para usuarios de Argentina y de distintos países del mundo.

Los primeros reportes comenzaron alrededor de las 10 de la mañana (hora argentina), cuando miles de usuarios advirtieron que no podían ingresar a la plataforma ni actualizar el inicio.

Según datos publicados por Downdetector, el pico de inconvenientes se registró minutos después de esa hora, con un fuerte incremento en los avisos de error. Casi el 70% de los reportes indican que la red social se encuentra completamente inaccesible, mientras que otros usuarios señalan problemas en la carga de publicaciones y perfiles.

En paralelo, el sitio Down for Everyone or Just Me también muestra consultas de distintas partes del mundo, lo que confirma que la interrupción no es un problema aislado ni regional.

Hasta el momento, la compañía, propiedad del empresario Elon Musk, no emitió un comunicado oficial explicando las causas del desperfecto ni estimó un horario de normalización.

X cuenta con aproximadamente 557 millones de usuarios activos mensuales a nivel global, por lo que cualquier interrupción genera un fuerte impacto en la comunicación digital, los medios y el comercio electrónico.

Se espera que en las próximas horas la empresa brinde precisiones sobre el origen de la caída y el restablecimiento total del servicio.