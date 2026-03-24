El gran exito de Netflix con Adrian Suar sobre la adiccion al celular

Netflix puso en primer plano una historia que mezcla humor y crisis matrimonial ante el peso excesivo del celular en los vínculos cotidianos. La película No puedo vivir sin ti, estrenada en 2024, muestra a un adicto al trabajo que recibe un ultimátum de su esposa tras arruinar un evento familiar, obligándolo a elegir entre su teléfono o su matrimonio de 20 años.

Con un elenco encabezado por Adrián Suar, Paz Vega y Ramón Barea, el film se ubica como una comedia romántica honesta que retrata cómo una cena puede arruinarse por una simple notificación.

El conflicto central no es una crisis de pareja clásica, sino la dependencia absoluta del teléfono como una extensión del cuerpo imposible de soltar en momentos íntimos o familiares.

Según la premisa de la obra, no hace falta un drama rebuscado para notar que la atención dispersa y la ansiedad por estar siempre conectado relegan a la otra persona a un segundo plano.

La narrativa sugiere que los vínculos actuales no suelen romperse por una gran traición, sino por una acumulación de ausencias pequeñas y una pantalla siempre encendida, donde el cuerpo está físicamente presente pero la mente está secuestrada.

Esta producción logra que el humor sirva para digerir una realidad triste sin bajar línea de forma pesada ni convertir el tema en un sermón. Al colonizar los espacios privados y las discusiones amorosas, el dispositivo se convierte en el verdadero tercero en discordia dentro de una dinámica que suena casi documental.

El éxito de la propuesta reside en que el espectador puede reconocerse en este espejo incómodo y preguntarse cuántos vínculos están perdiendo hoy contra una pantalla sin que casi nadie quiera admitirlo.