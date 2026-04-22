El incendio intencional en el Parque Industrial de Chimbas avanza la búsqueda de responsables tras la confirmación de la pericia de bomberos, que descartó un origen accidental y dio inicio a una investigación judicial para determinar quién o quiénes provocaron el fuego.

La fiscal a cargo de la investigación informó que en los últimos días se incorporó al expediente el informe técnico elaborado por personal especializado, considerado clave para el avance de la causa. “Llegó la pericia de bomberos, que era para nosotros la más importante en este hecho, y determina que el incendio ha sido intencional”, explicó a DIARIO HUARPE.

En ese sentido, precisó que el análisis técnico descartó cualquier hipótesis accidental y orientó la investigación hacia la búsqueda de responsables. “No habría sido producido por ninguna causa accidental, lo que nos obliga a continuar con la investigación para determinar la autoría, ya sea de uno o varios involucrados”, señaló.

Búsqueda de responsables

A partir de esta conclusión, la causa se centra ahora en identificar a los autores del hecho. Sin embargo, hasta el momento no hay sospechosos concretos. “Hemos reforzado la investigación en base a testimonios, pero muchos de ellos no han visto nada, por lo que no nos están conduciendo a determinar una autoría”, indicó.

La fiscal agregó que se continúa con la recolección de información para intentar avanzar en el caso. “Estamos apelando a la búsqueda de nuevos testimonios o de personas que puedan aportar algún dato que permita dar una respuesta tanto a la sociedad como a los propietarios del lugar”, afirmó.

Cámaras y testimonios

En relación a los elementos disponibles, se confirmó que se analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona, aunque sin resultados positivos. “Las cámaras que fueron puestas a disposición no arrojaron información concreta que permita identificar a los responsables”, sostuvo.

Asimismo, indicó que no se detectaron rastros relevantes en el lugar del hecho. “No hay indicios de huellas distintas ni registros de vehículos que permitan avanzar en una hipótesis clara. Tampoco se encontraron elementos en los rastrillajes realizados en el predio”, detalló.

Además, se consultó a organismos de salud para verificar posibles ingresos de personas heridas vinculadas al incendio. “No se registró atención en ningún centro de salud relacionada con este hecho”, aseguró.

Contexto del hecho

El incendio se produjo el domingo por la siesta en un predio del Parque Industrial de Chimbas, donde la empresa ECO San Juan almacenaba materiales altamente inflamables como cubiertas, plásticos y madera. Las llamas se propagaron con rapidez y generaron una densa columna de humo visible desde distintos puntos del departamento.

En el lugar trabajaron múltiples dotaciones de bomberos que lograron contener el fuego y evitar su expansión a otros sectores. Según se informó en ese momento, el siniestro se originó en un área de acopio de residuos industriales destinados a su posterior tratamiento.

Situación actual de la causa

Finalmente, se indicó que desde el inicio del hecho se tomó contacto con los responsables de la firma afectada, quienes tampoco aportaron datos concluyentes. “Se mantuvo contacto con los propietarios ese mismo día y no han podido aportar información que oriente la investigación hacia una hipótesis concreta”, explicó.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de reunir nuevas pruebas que permitan avanzar en la identificación de los responsables de un hecho que, según confirmó la pericia, fue provocado de manera intencional.