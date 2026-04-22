Cómo hacer un desayuno rápido en cinco minutos con huevo y queso
POR REDACCIÓN
Una receta de desayuno exprés se volvió tendencia por su practicidad: se prepara en apenas cinco minutos, utiliza ingredientes simples como huevo y queso, y permite obtener una opción nutritiva ideal para arrancar el día sin complicaciones.
Los ingredientes que se necesitan para prepararlos:
- 2 huevos
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 cucharada de manteca o aceite
- 25 gramos de mozzarella o queso duro en escamas
La base de la preparación consiste en cocinar el huevo (revuelto, frito o tipo omelette) mientras se tuesta pan o se arma una base similar. Luego se incorpora el queso sobre el huevo caliente para que se derrita y se integre, generando una combinación cremosa y sabrosa.
El armado final puede ser en formato sándwich o plato, según preferencia. Incluso se pueden sumar ingredientes opcionales como jamón, tomate o palta, aunque la receta original apunta a resolver el desayuno con lo mínimo indispensable y en el menor tiempo posible.
Una de las claves de este tipo de preparaciones es su versatilidad: el huevo aporta proteínas y saciedad, mientras que el queso suma sabor y textura. Esto permite adaptar la receta a distintos gustos sin perder rapidez ni simplicidad.
Además, los especialistas destacan que este tipo de desayuno es ideal para quienes tienen poco tiempo por la mañana, ya que combina rapidez, valor nutricional y facilidad de preparación sin necesidad de técnicas complejas ni utensilios especiales.
En un contexto donde cada vez más personas buscan opciones prácticas, el desayuno exprés con huevo y queso se posiciona como una de las alternativas más elegidas para empezar el día de forma equilibrada y sin demoras.