El delirio místico de Jesica Cirio que la hizo separarse de su ex marido

Jésica Cirio reveló en el programa La mañana de Moria el motivo místico que definió el final de su matrimonio con Elías Piccirillo. Aunque la ruptura ocurrió un mes y medio antes de que el empresario fuera detenido por estafa y robo tras una denuncia de Francisco Hauque, la decisión se gestó por una falta de felicidad y un suceso puntual.

La relación fue tan breve como intensa ya que se casaron antes del primer año de noviazgo y el vínculo terminó apenas nueve meses después. La modelo recordó que una tarde de enero mientras estaba en su jardín recibió lo que consideró un mensaje del universo. Según sus palabras, "Yo estaba sentada en el jardín y se choca una mariposa negra enorme, de verdad gigante contra el vidrio de la ventana. Justo la vi. Me quedé en shock".

Al encontrarse sola en ese momento, decidió investigar el simbolismo del insecto para cerrar su ecuación personal. Sobre ese instante precisó que "Yo estaba sola y se choca una mariposa negra enorme, de verdad gigante contra el vidrio de la ventana. Justo la vi y cuando busqué lo que significaba, marcaba que algo muy malo iba a suceder".

Ese presagio fue el detonante para abandonar el hogar que compartía con el empresario. Cirio explicó el proceso de su descubrimiento al afirmar que "Busqué y entre todas las cosas que decía, había una que marcaba que iba a suceder algo muy mala... fue cuando dije 'hasta acá' y ese día me fui". Para la artista, el quiebre fue definitivo ya que hay cosas que al romperse no pueden repararse. Al analizar lo sucedido manifestó que "Hay cosas que cuando se rompen, no se pueden reparar. Sobre todo cuando esas cosas afectan a mi hija y mi familia".

Actualmente la situación de la conductora es radicalmente distinta tras haber transitado mucha terapia. Se encuentra alejada de los medios de comunicación y rehízo su vida sentimental con Nicolás Trombino. En esta nueva etapa Jésica Cirio está esperando un bebé mientras intenta dejar atrás el pasado con su exmarido, quien fue implicado en una causa penal en marzo de ese año.