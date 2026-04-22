El gesto de Zaira Nara a Paula Chaves que despertó rumores de reconciliación
Zaira Nara tuvo un gesto imprevisto hacia Paula Chaves en un momento de gran sensibilidad personal, a pesar de que la relación entre ambas está cortada hace tiempo. El disparador fue la muerte de Moro, el perro que acompañó a la familia de Pedro Alfonso durante dieciséis años.
Debido a este luto, Paula canceló su participación en un evento y Zaira aceptó reemplazarla. En una entrevista con Desayuno Americano, Nara fue determinante sobre el vínculo actual y afirmó que "Yo no quiero referirme más a ella porque expresa y públicamente pidió que no lo haga más y lo voy a respetar. No tengo nada para decir".
La conductora desmintió que su ex amiga se haya ausentado para evitar un encuentro cara a cara y aclaró que "No es así. De hecho, yo la estoy reemplazando a ella". Al recordar a la mascota fallecida, confesó que "Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en Showmatch conmigo, así que viví todo eso".
En cuanto a la organización de la jornada, detalló que "Compartimos agencia y me llamaron hoy al mediodía para preguntarme si podía reemplazarla. No nos íbamos a cruzar, pero no porque hubiese un problema, sino porque yo no estaba contratada".
Ante las preguntas sobre posibles tensiones en eventos pasados, Zaira prefirió mantener el silencio y sostuvo que "No quiero hablar nada porque, si ahora te digo si sentí tensión o no, es seguir hablando del tema y yo realmente quiero respetar el pedido de no hacerlo más. Yo nunca tuve problema en hablar, lo saben, pero entiendo que se necesite frenar de mi lado y estoy acatando".
Por último, consultada sobre los roces de Chaves con Ximena Capristo, se mantuvo al margen señalando que "No tengo ni idea y no me interesa meterme en algo que no sé. No quiero hablar ni bien ni mal, pero la realidad es que Paula ama a los chicos. No se me cruzaría juzgarla por algo así, pero no sé cuál es la interna".