Ahorrar en el supermercado hasta un 40% no es un mito ni una promoción aislada: es el resultado de aplicar un método que combina planificación, comparación de precios y uso inteligente de descuentos. Especialistas en finanzas personales coinciden en que el mayor ahorro no está en un solo truco, sino en la suma de pequeñas decisiones estratégicas que, aplicadas juntas, reducen drásticamente el gasto mensual.

El primer paso clave es planificar antes de comprar. Armar un menú semanal y hacer una lista basada en lo que realmente falta evita compras impulsivas, que pueden representar hasta el 80% de las decisiones dentro del supermercado. Este simple hábito ordena el consumo y elimina gastos innecesarios que suelen pasar desapercibidos.

El segundo pilar del método es comparar precios. Hoy no hace falta recorrer góndolas interminables: se pueden revisar valores online o medir el costo por kilo o litro para detectar la opción más económica. Incluso, muchos expertos recomiendan dividir la compra en distintos comercios si eso implica pagar menos por cada producto.

Pero donde aparece el mayor impacto —y el ahorro fuerte— es en la forma de pago. Aprovechar promociones bancarias, descuentos por día y programas de fidelización puede reducir considerablemente el total del ticket. En muchos casos, esta combinación es la que explica cómo se alcanza ese 40% de ahorro.

A esto se suma un detalle poco conocido: elegir bien el momento de compra. Ir después del cierre de tarjeta permite pagar semanas más tarde, mientras que comprar en días con promociones específicas maximiza los beneficios acumulados. También se recomienda evitar ir con hambre o sin planificación, ya que aumenta la probabilidad de gastar de más.

El método se completa con un cambio de mentalidad: dejar de comprar por impulso y empezar a comprar con estrategia. Revisar lo que ya hay en casa, priorizar marcas más económicas y aprovechar ofertas reales puede marcar una diferencia concreta en el bolsillo. No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor.