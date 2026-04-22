El Gobierno nacional avanzará con el envío al Congreso de una reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, con el objetivo de reducir el gasto público. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que la medida permitiría ahorrar “más de 200 millones de dólares” al Estado argentino.

El funcionario sostuvo que ese ahorro millonario es uno de los principales argumentos para impulsar la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. La propuesta se enmarca en un paquete más amplio de reformas políticas que la Casa Rosada busca debatir en el corto plazo.

Según explicó, el proyecto será enviado al Congreso en medio de un escenario complejo, ya que el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para garantizar su aprobación. Por eso, deberá negociar con gobernadores y distintos bloques legislativos para avanzar con la iniciativa.

La eliminación de las PASO no es un tema nuevo en la agenda política, pero genera resistencias en gran parte del arco opositor, que considera que cumplen un rol clave en la selección de candidatos y en la organización interna de los partidos.

Además del fin de las primarias, la reforma electoral también incluiría cambios en el financiamiento de los partidos políticos, otro punto que despierta debate entre las distintas fuerzas.

Mientras tanto, desde el oficialismo reconocen que, ante la falta de consensos, no descartan alternativas intermedias, como suspender las PASO o hacerlas optativas, en caso de no lograr su eliminación definitiva.