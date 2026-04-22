A solo 50 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026, el seleccionado de Brasil recibió una noticia que sacude sus planes y llena de incertidumbre al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti. Su máxima joya actual, Estevão, sufrió una lesión de gravedad durante el último encuentro del Chelsea ante Manchester United y su presencia en la cita máxima está en serio riesgo.

El delantero de apenas 18 años, que se había convertido en una pieza inamovible del ataque brasileño, debió retirarse con gestos de dolor de Stamford Bridge. Según reveló su entrenador en el club inglés, Liam Rosenior, el joven rompió en llanto en el vestuario al presentir la magnitud del problema. Los estudios médicos realizados en las últimas horas confirmaron el peor escenario: una lesión grado 4 en el tendón de la corva.

Un frente de ataque diezmado

La situación de Estevão no es un hecho aislado, sino que profundiza la crisis de enfermería que atraviesa el "Scratch". Cabe recordar que a principios de marzo, la Canarinha ya perdió a Rodrygo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior jugando para el Real Madrid y quedó descartado para viajar a Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, todo Brasil "prende velas" por el ex Palmeiras, quien llegaba en un estado de gracia absoluto tras marcar cinco goles en sus últimos seis partidos con la camiseta nacional. Si bien los plazos de recuperación para una lesión de este grado suelen superar los dos meses, el cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) buscará un tratamiento intensivo para intentar el milagro antes del debut frente a Marruecos en Nueva Jersey.

¿Vuelve Neymar?

La posible ausencia de la joya de 18 años ha comenzado a generar movimientos en la lista de convocados. Ante la falta de variantes explosivas, en Brasil ya se especula con que esta baja le abra nuevamente las puertas a nombres de peso que estaban en duda.

Los hinchas y la prensa especializada ya mencionan el posible regreso de Neymar, hoy en Santos, o la convocatoria de Pedro, el goleador de Palmeiras. Lo cierto es que, a menos de dos meses del estreno mundialista, Brasil pierde a su jugador más desequilibrante y el panorama para los dirigidos por Ancelotti se vuelve cada vez más cuesta arriba.