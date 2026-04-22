Siete de cada diez argentinos que tienen medicina prepaga aseguran que deben hacer un esfuerzo extremo para poder mantener la cobertura de salud, en un contexto de fuertes aumentos en las cuotas que impactan directamente en la economía familiar. El dato refleja el nivel de presión que atraviesa uno de los servicios más sensibles para la clase media.

El fenómeno se vincula con el incremento sostenido de los costos en el sistema privado de salud, que en los últimos meses subieron por encima de muchos ingresos. Como consecuencia, mantener la prepaga se convirtió en una prioridad, pero también en una carga difícil de sostener para gran parte de los usuarios.

Distintos relevamientos ya mostraban esta tendencia: cerca del 70% de los afiliados analiza cambiar, reducir o directamente abandonar su cobertura debido a los aumentos, mientras que un porcentaje incluso evalúa pasar al sistema público.

En ese escenario, muchas familias optan por estrategias para no perder la cobertura, como cambiar a planes más económicos, aceptar mayores copagos o resignar prestaciones. Sin embargo, incluso estas alternativas implican ajustes en la calidad o el acceso a los servicios de salud.

El impacto es especialmente fuerte en la clase media, que históricamente sostuvo el sistema de medicina prepaga. Para este sector, la cobertura médica se volvió un gasto difícil de recortar, pero cada vez más difícil de pagar.

Mientras tanto, especialistas advierten que la presión sobre las prepagas también tiene efectos colaterales, como el aumento de la demanda en hospitales públicos y cambios en los hábitos de consumo de salud. El dato de que siete de cada diez usuarios hacen un esfuerzo extremo expone la magnitud de una problemática que sigue en crecimiento.