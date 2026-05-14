Los financistas sanjuaninos Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada quedaron en el centro de una investigación judicial por una presunta megaestafa vinculada a las firmas Global Market Valores y GMI Inversiones.

Ambos se presentaron este jueves ante el juez de Garantías Javier Figuerola durante una audiencia clave en la que la fiscalía solicitó que la causa pase a la órbita de la Justicia Federal.

Según expuso el fiscal Nicolás Alvo, las maniobras investigadas podrían incluir delitos vinculados al lavado de activos y operaciones financieras que exceden la competencia provincial.

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que los investigados habrían utilizado fondos de inversores para beneficiar a empresas propias, desviando dinero hacia GMI Inversiones, una firma que no estaba habilitada para operar en el mercado bursátil.

De acuerdo con la teoría del caso, los clientes tenían perfiles de inversión conservadores y habían autorizado operaciones de bajo riesgo. Sin embargo, según los investigadores, el dinero habría sido utilizado en maniobras financieras de mayor riesgo sin consentimiento de los ahorristas.

El Ministerio Público Fiscal indicó además que los financistas obtenían autorizaciones mediante supuestas auditorías que luego fueron desmentidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La causa ya acumula denuncias de más de 23 personas físicas y distintas empresas, mientras que el monto del perjuicio económico denunciado supera los $4.000 millones y podría alcanzar los $4.500 millones, según lo expuesto en Tribunales.

La investigación comenzó tras el cierre repentino de las oficinas de Global Market Valores, ubicadas sobre calle Mendoza Sur, situación que dejó a decenas de inversores sin respuestas sobre el destino de sus fondos.

Según la pesquisa de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, parte del dinero habría sido derivado hacia GMI Inversiones y también a otras firmas vinculadas al sistema financiero nacional.

La fiscalía remarcó que las maniobras bajo sospecha requerirán medidas de investigación fuera de San Juan, motivo por el cual pidió formalmente la incompetencia del fuero provincial y el traspaso del expediente a la Justicia Federal.

Mientras avanza el proceso judicial, Ahumada y Cañada no fueron imputados formalmente, aunque escucharon en audiencia pública las sospechas y acusaciones que pesan sobre ellos.