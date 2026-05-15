Un hombre de 33 años fue detenido en la tarde de este jueves en el interior de un supermercado VEA, luego de ser sorprendido intentando retirarse del lugar con mercadería sin abonar. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Policía Ciclista y quedó a disposición de la UFI de Flagrancia.

El hecho ocurrió este 14 de mayo, alrededor de las 19:14, cuando efectivos policiales fueron comisionados por el operador del CISEM hacia el comercio, donde se había producido una aprehensión civil. Al llegar, los uniformados se interiorizaron de la situación y procedieron a la detención del sospechoso.

El acusado de intentar robar en el supermercado fue identificado como Fernando Exequiel Medina.

El acusado fue identificado como Fernando Exequiel Medina, de 33 años, domiciliado en Rawson. Según informaron fuentes policiales, el sujeto llevaba consigo una bolsa de nailon blanca, en cuyo interior ocultaba diversos productos que no había abonado.

Entre los efectos secuestrados se encontraban cuatro botellas de fernet de 750 centímetros cúbicos, todas selladas, y dos paquetes de carne tipo cuadril de aproximadamente 500 gramos cada uno. La maniobra fue advertida dentro del local, lo que derivó en la inmediata intervención del personal de seguridad y posterior aviso a la Policía.

El damnificado fue el supermercado VEA, representado por Diego Javier Zardain, de 51 años, quien aportó los datos correspondientes para la causa.

Tras la aprehensión, se dio intervención al sistema acusatorio, desde donde se dispuso la presencia del ayudante fiscal de turno, Sergio Cuneo. Al arribar al lugar, el funcionario judicial ordenó el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, encuadrando el hecho como hurto simple en grado de tentativa.

Asimismo, se impartieron directivas para la intervención del personal de la División Criminalística (D-8), que realizó el levantamiento de registros en video del interior del comercio. En ese marco, trabajaron el cabo Gomes y la agente Olivares, quienes llevaron adelante las tareas técnicas correspondientes.

El procedimiento fue realizado por el oficial subinspector Jofré, junto a los efectivos Ricavarren, Ahumada, Bretillot y Luna. El detenido quedó vinculado a la causa y a disposición de la Justicia, mientras avanzaron las actuaciones de rigor.