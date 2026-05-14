La Municipalidad de Chimbas dejó inaugurada una nueva obra de iluminación LED en la Villa Ross, en el marco del plan de mejoras urbanas que impulsa la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez en distintos sectores del departamento.

La inauguración se realizó junto a vecinos de la zona, quienes participaron de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema lumínico que busca mejorar la seguridad, optimizar el consumo energético y brindar una iluminación más eficiente para el barrio.

Según informaron desde el municipio, la obra incluyó la colocación de 16 equipos LED de 100 watts, además del reemplazo del antiguo cableado unipolar por 500 metros de nuevo cable preensamblado 2x16 milímetros.

Los trabajos también contemplaron la actualización completa del puesto de medición y comando automatizado para el encendido y apagado del sistema de alumbrado público.

En ese sentido, se instalaron interruptores termomagnéticos y un contactor para normalizar el funcionamiento de la red y garantizar un mejor rendimiento del servicio eléctrico.

Desde la comuna destacaron que la incorporación de tecnología LED no solo mejora la iluminación de las calles y espacios públicos, sino que también permite reducir el consumo energético y optimizar los recursos públicos.

Además, remarcaron que este tipo de luminarias contribuyen al cuidado del medio ambiente debido a su menor demanda eléctrica y mayor durabilidad en comparación con sistemas tradicionales.

La intendenta Daniela Rodríguez viene avanzando con distintas obras de infraestructura urbana en Chimbas, principalmente vinculadas a iluminación, pavimentación y recuperación de espacios públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Con esta nueva intervención en Villa Ross, el municipio sumó otro sector del departamento al sistema de iluminación LED, una tecnología que en los últimos años comenzó a expandirse en distintos barrios y zonas urbanas de San Juan.

Los vecinos de la zona destacaron la importancia de la obra debido a que el recambio lumínico permitirá mejorar la visibilidad durante la noche y reforzar las condiciones de seguridad en las calles del barrio.