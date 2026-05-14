La inflación de abril, que fue del 2,6% según el Indec, definió el nuevo esquema de aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Con la actualización prevista por el Decreto 274/2024, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $403.320,39 desde junio. En tanto, quienes perciban el bono adicional alcanzarán un ingreso total de $475.142,62.

El nuevo mecanismo de movilidad establece ajustes mensuales basados en la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, los haberes de junio se calcularon tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril.

Además de las jubilaciones mínimas, también se actualizarán otras prestaciones sociales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $322.655,23 y llegará a $394.478,23 con bono.

Por su parte, las pensiones no contributivas pasarán a $282.338,51, mientras que la Pensión Madre de 7 Hijos tendrá un haber de $403.320,39. En ambos casos, los montos aumentarán con el bono correspondiente.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también tendrá una actualización y alcanzará los $144.937,56. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto será de $471.904,34.

El dato inflacionario de abril representó la primera desaceleración del IPC en diez meses consecutivos. La variación interanual se ubicó en 32,4% y el acumulado anual llegó al 12,3%.

Distintas consultoras privadas proyectan que la inflación de mayo podría mantenerse cerca del 2,2% o 2,3%, aunque todavía persisten aumentos previstos en combustibles, transporte, alquileres y servicios.

En paralelo, Anses deberá oficializar en los próximos días el cronograma de pagos correspondiente a junio. Como ocurre habitualmente, las fechas estarán organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.