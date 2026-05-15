El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagonizó una visita breve y marcada por la incomodidad política en Mendoza durante la inauguración del parque solar El Quemado, el primer proyecto del país desarrollado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El funcionario nacional llegó antes del mediodía a la provincia cuyana para participar del corte de cintas junto al gobernador mendocino Alfredo Cornejo, aliado estratégico de La Libertad Avanza. Sin embargo, el acto quedó atravesado por fuertes ausencias, críticas internas y el avance de la investigación judicial contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

La actividad se realizó en el departamento de Las Heras, donde la empresa YPF Luz desarrolla un parque solar valuado en más de 210 millones de dólares y con capacidad instalada superior a los 300 megavatios.

Durante toda la visita, Adorni evitó el contacto con la prensa y permaneció rodeado por funcionarios provinciales y personal de seguridad. Una vez finalizado el acto oficial, descendió del escenario, subió rápidamente a una combi oficial y abandonó el lugar sin responder preguntas.

Tampoco hubo declaraciones posteriores del gobernador Cornejo.

El evento dejó al descubierto algunas tensiones políticas dentro del oficialismo y sus aliados. Entre las ausencias más notorias estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el diputado nacional Luis Petri, uno de los dirigentes que busca posicionarse como sucesor de Cornejo en Mendoza rumbo a 2027.

A eso se sumó la postura del intendente de Las Heras, Francisco Lopresti, quien decidió no mostrarse junto al jefe de Gabinete y evitó participar de la recorrida por el predio.

Antes del acto, el jefe comunal había cuestionado públicamente la presencia de Adorni en Mendoza. “No es tu jefe quien te tiene que pedir la renuncia, sino que uno la tiene que presentar, de forma indeclinable. Adorni debería renunciar; si viene va a empañar un buen anuncio”, había señalado.

La vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, también se ausentó de la actividad.

En contraste, sí participaron el CEO de YPF, Horacio Marín; el presidente provisional del Senado provincial, Martín Kerchner; y parte del gabinete mendocino, entre ellos los ministros Natalio Mema, Jimena Latorre y Victor Fayad.

En su discurso, Adorni defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y destacó el avance del RIGI como una herramienta para atraer inversiones.

“Lo que antes parecía un sueño lejano ahora es una realidad concreta. Empezamos a ver los beneficios de una Argentina estable, previsible, con una macroeconomía ordenada”, expresó el funcionario.

También afirmó que “las provincias son una parte imprescindible de esta nueva Argentina que mira hacia el futuro” y sostuvo que “el RIGI es federalismo puro, es federalismo en serio”.

El acto se desarrolló mientras continúan las repercusiones por la situación judicial del jefe de Gabinete y en medio de nuevas medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

Aunque no estuvo presente en Mendoza, Caputo confirmó durante la jornada la aprobación del ingreso del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino al RIGI, una inversión cercana a los 900 millones de dólares.