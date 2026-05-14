Un hombre de 38 años fue detenido en la mañana de este jueves en el interior del barrio SMATA, en Capital, luego de ser identificado como presunto autor de un hecho de hurto ocurrido el día anterior en la misma zona. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Urbano que realizaban recorridas preventivas en el sector.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se inició cuando el personal tomó conocimiento, a través de la oficial ayudante Micaela Galeote, de Comisaría 27° de Rivadavia, sobre un ilícito denunciado el día miércoles en el barrio SMATA. En ese episodio, un sujeto con características físicas y vestimenta específicas habría sustraído distintos elementos del interior de un auto.

Con esos datos, los uniformados intensificaron la búsqueda en la zona y, minutos después, observaron en la intersección de Diagonal Viamonte y calle Paulo Roja a un individuo que coincidía con la descripción aportada. El sospechoso vestía pantalón de jean azul, campera negra con detalles rojos y gorra celeste, además de portar insignias del club Milan, tal como había sido señalado.

Al ser entrevistado por el personal policial, el sujeto reaccionó de manera hostil, profiriendo amenazas y agresiones verbales contra los efectivos. Ante esa situación, procedieron a su aprehensión y posterior traslado a sede policial. Una vez calmado, el hombre se identificó como Sergio Ariel Albarracín, conocido en el ambiente delictivo como “Checho”.

De acuerdo con los datos aportados por la Policía, El Checho Albarracín tiene domiciliado en Villa Saffe y quedó vinculado a una causa caratulada como hurto, con intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad, además se estableció que cuenta con una abultada planilla de hechos delictivos.

La damnificada fue identificada como Valentina Martínez, de 21 años, quien denunció la sustracción de diversos elementos de su auto que estaba enla puerta de su casa ubicada en calle Diagonal Viamonte. Entre los objetos denunciados figuraron un estéreo marca Pioneer, una caja de guantes de látex, dos pares de pastillas de freno, una bomba de freno, un perfume textil marca Saphirus y una pinza universal.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Urbano 4, con intervención del sargento ayudante Pablo González y el cabo Mauro Lescano. El detenido quedó alojado en los calabozos de Comisaría 27°, a disposición de la Justicia.