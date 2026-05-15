Un hombre mayor de edad falleció en la tarde de este jueves luego de desvanecerse mientras circulaba en bicicleta por avenida Ignacio de la Roza, a la altura de calle Chacabuco en Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas y generó un importante despliegue policial y judicial en la zona, debido a que el hombre quedó tendido en la avenida.

Personal de Criminalística trabajó para recabar información y confirmar que el hombre cayó al pavimento sin intervenciónd e terceros.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, la víctima se movilizaba en una bicicleta tipo ruta cuando, por motivos que aún se investigan, se descompensó y cayó sobre la calzada. Testigos que transitaban por el sector señalaron que el hombre no fue embestido por ningún vehículo ni agredido por terceros, sino que se desplomó repentinamente. Algunos transeúntes intentaron brindarle asistencia mientras llamaban a los servicios de emergencia, pero todo fue en vano.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, se hizo presente personal policial de la Comisaría 13ª, bajo la supervisión del comisario inspector Eduardo Güell, quienes procedieron a implementar cortes de tránsito en la zona con el fin de preservar el lugar del hecho y facilitar las tareas de peritaje.

El cuerpo del fallecido que aún no está identificado será llevado a la Morgue Judicial

En el lugar también intervino la ayudante fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Agostina Pérez, quien coordinó las primeras medidas investigativas. Conforme al protocolo vigente, se dispuso la intervención de personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes sobre el cuerpo aún no identificado y el entorno.

El cuerpo del hombre de aproximadamente 70 años será trasladado a la Morgue Judicial, donde le harán la autopsia con el objetivo de determinar las causas fehacientes del fallecimiento. Hasta el momento, la principal hipótesis se orientó a una descompensación, aunque se aguardaban los resultados forenses para confirmar el origen del deceso.

El caso quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que avanza con las actuaciones para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, el tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido debido al operativo policial desplegado en el lugar.