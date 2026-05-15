Las estaciones de servicio en San Juan atraviesan una fuerte transformación en su modelo de negocios. Los servicompras hoy son una de las principales fuentes de ingresos para el sector al punto que “del total de la facturación de una estación de servicio, el 37% corresponde a la tienda”, aseguró Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de San Juan (CECA). Además, contó cuáles son los horarios picos de carga combustible y cuándo conviene ir.

El crecimiento de los servicompras cambió por completo la lógica comercial de las estaciones de servicio. Según Caruso, “hace cinco años, la incidencia de las tiendas en la facturación rondaba entre el 7% y el 8%. Hoy, el peso del sector creció cerca de 30 puntos y pasó a ocupar un lugar central dentro del negocio estacionero”, explicó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

La transformación no solo impactó en los números. También modificó la infraestructura y la estrategia comercial de las estaciones de servicio, que comenzaron a invertir cada vez más en espacios gastronómicos, cafeterías y atención al cliente para atraer consumidores incluso fuera del momento de carga de combustibles.

“Por esto es que habrán visto cómo se ha mejorado en ese sentido no solo los edificios sino también lo que se vende y los profesionales que atienden en el lugar”, sostuvo el titular de CECA. La tendencia se refleja en distintas estaciones de servicio de San Juan, donde las tiendas fueron ampliando su superficie y diversificando productos. El objetivo es que el cliente permanezca más tiempo en el lugar.

Las horas pico de carga de combustible

Caruso también explicó “en San Juan hay momentos claves de carga que es al mediodía hasta las dos de la tarde, siendo el de mayor consumo”, afirmó y agregó que, “luego desde las 20.30 hasta las 22.30 en verano, y hasta las 21.30 en invierno”, agregó.

Con ese panorama, las estaciones suelen registrar menor movimiento durante la media mañana y la tarde, horarios que aparecen como los más recomendables para cargar combustible sin esperas prolongadas.

El presidente de CECA también se refirió al nuevo esquema de precios dinámicos que algunas petroleras comenzaron a implementar y explicó que la intención es distribuir mejor la demanda entre estaciones y franjas horarias.

“Es bueno en el sentido de que te ponen más competitivo al estacionero frente al público y podés decir: ‘bueno, en mi estación toca un precio más económico’. Pero eso va a variar porque si en mi estación baja el precio hay mayor demanda de combustible y el precio va a subir”, explicó.

Textuales

Miguel Caruso / Presidente de CECA