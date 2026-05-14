El diputado nacional jujeño Manuel Quintar quedó en el centro de la escena política y mediática luego de asistir al Congreso de la Nación a bordo de una Tesla Cybertruck, la camioneta eléctrica de lujo fabricada por la empresa Tesla. El vehículo, que fue estacionado en la cochera de Diputados, rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó incomodidad incluso dentro de sectores de La Libertad Avanza.

La escena contrastó con el discurso de austeridad que impulsa el gobierno nacional encabezado por Javier Milei. El propio legislador exhibió la compra en sus redes sociales con un mensaje que multiplicó las repercusiones: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”.

Quintar es abogado, empresario del sector salud y diputado nacional desde diciembre de 2023. Nació en Jujuy y forma parte del espacio político referenciado en Karina Milei dentro del oficialismo libertario. Antes de desembarcar en LLA, había militado en el Partido Justicialista y fue candidato a legislador provincial en 2021.

Lo que publicó el diputado nacional en sus redes sociales.

Además de su actividad política, el legislador administra empresas vinculadas al sistema privado de salud en el norte argentino. Según los registros societarios, posee el 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL y también estuvo al frente del Policonsultorio Los Lapachos, en San Salvador de Jujuy.

A sus ingresos privados se suma el salario como diputado nacional. De acuerdo con los datos publicados por la Cámara de Diputados, un legislador nacional percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, actualizado a diciembre de 2025.

La camioneta también despertó interés por su valor. Según explicó el propio Quintar, la Tesla fue comprada en Estados Unidos y luego importada al país. “El precio en Estados Unidos fue de 126 mil dólares, pero con impuestos en Argentina rondó los 200 mil dólares”, aseguró en declaraciones periodísticas.

El diputado defendió públicamente la adquisición y sostuvo que el vehículo fue comprado con fondos propios. “Trabajo desde los 14 años, tengo mi estudio jurídico hace 21 años. Si después de tanto laburo no te podés dar un gusto, estamos equivocados”, afirmó.

También explicó que decidió guardar momentáneamente el vehículo en el Congreso porque todavía no cuenta con patente definitiva. “La camioneta la retiré del puerto, la verifiqué y la guardé en el Congreso. Al día siguiente la mandé a Jujuy en una grúa porque no tengo patente”, indicó.

En paralelo, el episodio generó malestar interno dentro del oficialismo. Según trascendió, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habría solicitado retirar el vehículo del predio legislativo luego de las repercusiones políticas y mediáticas.

La polémica se produjo en un contexto sensible para el Gobierno nacional, atravesado por recortes presupuestarios y cuestionamientos por medidas de ajuste en distintas áreas del Estado.

En su última declaración jurada patrimonial, presentada en octubre de 2025 y correspondiente al ejercicio 2024, Quintar informó un patrimonio de $231,6 millones al cierre del período fiscal. Allí declaró ocho inmuebles y siete vehículos, entre ellos motocicletas de alta gama, una Volkswagen Amarok y una Mercedes Benz ML 320 CDI 4Matic. Sin embargo, la Tesla Cybertruck aún no aparece registrada en ese documento.

Otro dato que llamó la atención es que el patrimonio del legislador mostró una disminución durante el período declarado: pasó de $511 millones al inicio del año a $231,6 millones al cierre.

En medio de las críticas, Quintar insistió en que la operación fue legal y transparente. “No hay nada que ocultar”, remarcó el diputado, quien además busca posicionarse políticamente dentro de Jujuy con vistas a una eventual candidatura a gobernador en 2027.