En medio de los movimientos internos del peronismo rumbo a las elecciones presidenciales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof respondió este miércoles al lanzamiento del diputado nacional y exgobernador sanjuanino Sergio Uñac como precandidato a presidente por el justicialismo.

Antes de ingresar al Teatro Coliseo Podestá, en La Plata, el mandatario fue consultado por la prensa sobre la decisión de Uñac, quien se definió como el “adversario natural” de Kicillof dentro del espacio peronista. La respuesta del gobernador fue breve y con tono irónico: “Bienvenidos todos los compañeros y compañeras porque hay mucho entusiasmo dentro del peronismo”.

Sin profundizar en la interna partidaria, Kicillof buscó rápidamente trasladar el eje de la discusión hacia la situación económica nacional y la gestión provincial. “En nuestro caso, este es un año de construcción política. Para nosotros no es un año ni de campaña ni de candidatura”, afirmó.

El gobernador sostuvo que la prioridad de su administración pasa por el impacto económico de las medidas del presidente Javier Milei sobre las provincias. “Tenemos una responsabilidad muy grande, que es gobernar la provincia de Buenos Aires con Milei como presidente, que genera una crisis económica muy grande, ya que nos quita recursos a las provincias y a la educación", señaló. Asimismo, indicó que el jefe de Estado debería prestarle más atención a la realidad que a las redes o a la ultraderecha internacional.

Las declaraciones se dieron en el marco de la apertura del curso de formación política del Instituto de Capacitación Política (ICP) del PJ bonaerense, realizado en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. El acto fue organizado por la Secretaría de Formación Política del PJ provincial, encabezada por Julio Alak.

Mientras tanto, el anuncio de Uñac sumó un nuevo capítulo a la discusión interna dentro del PJ nacional, donde distintos sectores comienzan a posicionarse de cara al próximo escenario electoral.