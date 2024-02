“Estaba pescando y no tenía señal. Pero sí, estoy vivo”, dijo el influencer Leandro Granato a un amigo, quien subió el audio a redes sociales. Es que, el primo del campeón del mundo Emiliano “Dibu” Martínez, sufrió de un hackeo de su cuenta de Instagram y allí habían publicado sobre su deceso. Al parecer, una persona pudo ingresar a su red social en la que tiene más de un millón de seguidores y posteó una foto de él, con una cinta negra. Se hizo pasar por su esposa y escribió que el influencer había muerto.

Rápidamente, las redes sociales estallaron por la muerte del “Yeti”, como lo llamaban al influencer que tiene un canal de YouTube de Bruta Cocina. Luego de que fuera tendencia, su hermano apareció y aseguró que la cuenta de Granato había sido hackeada y que se encontraba con vida, pescando.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Hola soy Miriam pareja de Leandro y mamá de Filipo. Hoy 15 de febrero Leandro tomó la peor decisión de todas y decidió dejarnos para siempre", dice el posteo publicado en la cuenta.

Y sigue: "Él no estaba pasando por un buen momento, pero todavía no logro entender cómo tomó esta estúpida decisión dejándonos solos para siempre, a mí y su hijo de tan solo dos años".

"Él no estaba pasando por un buen momento, pero todavía no logro entender cómo tomó esta estúpida decisión dejándonos solos para siempre, a mí y su hijo de tan solo dos años", se agrega en la publicación.

Y cierra: "Un día después del día de los enamorados te vas así dejando mi corazón roto, siento bronca, impotencia y angustia, pero siempre te voy a AMAR".

La publicación rápidamente se llenó de comentarios lamentando la muerte del influencer culinario. Muchos de sus más de 1.2 millones de seguidores en Instagram expresaron sus condolencias.

Publicidad

Sin embargo, luego en las redes su hermano mostró la captura de un chat en el que "Yeti" le responde "Toy vivo me hackearon aguantame". Luego sumó un audio del influencer en el que dice "Tranka, estaba pescando, estoy volviendo". Vale destacar que "Yeti", en diciembre del 2023, había tomado la decisión de alejarse de las redes sociales debido a problemas de salud mental.

"Mi contenido siempre fue de buena energía y no quiero y no quiero tener que actuar algo en los videos que hoy no soy. Hoy estoy mal. Ya no me quedan ideas y el contenido que estoy haciendo no siento que esté a la altura de lo que ustedes merecen", dijo, en aquel momento, en un video que compartió con sus numerosos seguidores.