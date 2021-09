El reclamo sobre el trato de los gendarmes que son parte de los operativos de la ruta en Calingasta no fueron elevados al Jefe del Escuadrón 26 Barreal de la fuerza. Esto es lo que aseguró el Comandante Principal, Miguel Anachuri, y agregó que “el trabajo que se lleva a cabo se ajusta a derecho y con el trato que corresponde darle a la ciudadanía”.

Lo llamativo de lo que aseguró Anachuri a DIARIO HUARPE es que el intendente Jorge Castañeda y vecinos del departamento afirmaron que se había elevado el reclamo por el trato fuera de lo habitual que recibían las veces que le tocaban pasar por los controles. Incluso expresaron a este medio que el mismo Jefe del Escuadrón había recibido el mensaje y que iba a intervenir para que moderen los tratos.

Incluso el Comandante Principal aseguró que “el plantel que lleva a cabo este trabajo está realizándolo desde hace más de un año y nunca se incorporó a nuevo personal”. Esto contradice lo que expresaron a este diario hace un día en el que el Jefe había reconocido que hubo cambios de plantel por traslados y que llegaron oficiales de otras provincias argentinas dónde se instalan en puntos calientes y allí se forman.

Incluso la cabeza del Escuadrón 26 de Barreal expresó que “nunca me reuní con ninguna autoridad ni ciudadanos que me elevaran una queja de este tipo. Es más, permanentemente estoy abierto a críticas porque lo más importante es integrarnos de la mejor manera con la comunidad que siempre no cobijó con mucha cortesía”.

Anchuri sí aclaró que el intendente Castañeda estuvo en contacto con el Director del Instituto de Formación de Gendarmes, comandante principal Fabio Galluppi, y en ese momento si se habló del ingreso de los aspirantes que venían de otros distritos del país y que se debía inculcar los buenos modales para llevar a cabo el trabajo en terreno.

Por su parte, Galluppi aclaró que “no recibí ningún reclamo por el estilo y es más, esta semana inicia la práctica de los gendarmes en formación siendo parte de los equipos de operativos en ruta. Pero tengo que aclarar que ellos no participan ni realizan acciones, sólo asisten a los oficiales que están a cargo del operativo”.