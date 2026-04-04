El Mallorca de Demichelis venció al Real Madrid y salió del descenso

Martín Demichelis logró este sábado su primer gran hito como entrenador del Mallorca al derrotar por 2-1 al Real Madrid en el marco de la 30ª fecha de La Liga. En un partido que tuvo todos los condimentos, el conjunto balear se quedó con tres puntos de oro que le permiten, por el momento, respirar fuera de la zona de descenso.

El encuentro tuvo un tinte especial por el reencuentro de "Micho" con Franco Mastantuono. El DT, que hizo debutar al juvenil en River con apenas 16 años, se acercó al banco de suplentes antes del pitazo inicial para fundirse en un abrazo con la joya argentina. Sin embargo, en el césped no hubo concesiones.

El marcador se abrió al cierre de la primera mitad gracias a Manu Morlanes, quien aprovechó una asistencia del argentino (nacionalizado español) Pablo Maffeo. Durante el complemento, el Real Madrid empujó con más jerarquía que fútbol y mandó a Mastantuono a la cancha para jugar los últimos 15 minutos, buscando esa chispa creativa que el zurdo suele aportar.

El Mallorca rompió los pronósticos: en los papeles era una derrota aceptable, pero la necesidad de puntos obligó al equipo de Demichelis a jugar una verdadera final.

El cierre fue no apto para cardíacos. A los 43 minutos de la segunda parte, el brasileño Éder Militao conectó un cabezazo para poner el 1-1 que parecía definitivo. Pero el Mallorca no bajó los brazos y, en el primer minuto de descuento, el goleador kosovar Vedat Muriqi sentenció el 2-1 final desatando la locura en las tribunas.

Con este triunfo, Mallorca suma 31 puntos y sale del fondo, sacándole dos de ventaja al Elche. En tanto que Real Madrid perdió la chance de presionar al Barcelona (líder con 4 puntos de ventaja), que cerrará la jornada ante el Atlético de Madrid.

Demichelis gana aire en su cargo y demuestra que su equipo está listo para dar batalla hasta el final de la temporada en la liga de las estrellas.