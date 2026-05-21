El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan preparó una intensa agenda de actividades culturales para disfrutar durante el fin de semana largo y los últimos días de mayo, con propuestas gratuitas y espectáculos para todos los gustos en distintos espacios culturales de la provincia.

El Centro Cultural Conte Grand será uno de los principales escenarios de esta programación con una oferta diversa que irá del trap al folklore, pasando por el rock y el cine. El sábado 23 llegará la segunda edición de "Grita Rock", un espacio dedicado al rock emergente sanjuanino. Entre las 18 y las 23 horas actuarán Fase 0, Lipp Suchen, Señalética, Mavek y Fuga en Lila, además de una feria temática para los asistentes. El domingo 24 será el turno del "Ciclo de Cine Star Wars", que comenzará a las 18 con una feria temática y culminará a las 21 con la proyección de "Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith" en pantalla gigante. Finalmente, el lunes 25 de mayo el Conte Grand celebrará el Día de la Patria con "Pulso Criollo", un encuentro que combinará gastronomía regional, danza, música y feria de diseño y artesanía, de 16 a 21 horas.

El Teatro del Bicentenario también ofrecerá una programación destacada durante el fin de semana largo. El jueves 21 de mayo, a las 21:30, la Sala Auditórium recibirá "Tango Homenaje", una propuesta dedicada al legado de los hermanos Virgilio y Homero Expósito, figuras fundamentales de la música popular argentina. El viernes 22 será el turno de "Bodas de Sangre", una obra de danza teatro inspirada en el universo de Federico García Lorca, con función a las 21:30 en la Sala Auditórium y entradas generales con un valor de $25.000. En el marco de las celebraciones patrias, el espacio cultural presentará la Gala Patria "Hilos de Revolución", un espectáculo que recorrerá la construcción de la identidad nacional a través de la danza, la música y la actuación, con funciones el domingo 24 de mayo a las 20:30 y el lunes 25 a las 19.

La cartelera teatral también incluirá importantes figuras nacionales. El sábado 23 de mayo, a las 22 horas, Diego Capusotto llegará al Teatro Sarmiento con "Tirria", un espectáculo de humor ácido y absurdo que propone una mirada crítica e irreverente sobre la cultura y la sociedad. Las entradas están disponibles a través de tuentrada.com con valores que van desde los $40.000 hastalos $55.000. El domingo 24 a las 21 se presentará "Por el placer de volver a verla", la reconocida obra del dramaturgo canadiense Michel Tremblay protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, dirigida por Manuel González Gil, que combina humor, ternura y nostalgia en una historia profundamente emotiva. Las entradas pueden adquirirse en entradaweb.com.

En el marco de la Semana de los Museos, distintos espacios culturales y patrimoniales de San Juan ofrecerán actividades especiales abiertas a toda la comunidad. Entre las propuestas se destacan el "Sendero de la Fraternidad", organizado por la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan; las muestras históricas del Museo Agustín Gnecco; la exposición "Hablar / Escuchar" en el Museo Hnos. Nacif Weiss; y las actividades de "Museo Vivo" en el Museo Tornambé, con talleres, música y proyecciones. También participarán el Museo Histórico Policial, ARTIFY, el Museo Franklin Rawson, la Asociación Cultural Sanmartiniana, el Museo Mariano Gambier, el Instituto y Museo de Ciencias Naturales y el Chalet Cantoni, entre otros espacios. La agenda se extenderá hasta fin de mes con propuestas vinculadas al arte contemporáneo, la historia, la arqueología, la ciencia, la memoria urbana y el patrimonio ferroviario. Todas las actividades y cronogramas completos pueden consultarse a través de las redes oficiales del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y de la Secretaría de Cultura.