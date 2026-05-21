"Para Anormales": la obra que incomoda y hace reír, el viernes 29 en el Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario de San Juan recibirá el viernes 29 de mayo a las 21:30 horas en su Sala Auditórium la obra teatral "Para Anormales", una propuesta que combina humor, ironía y reflexión para poner en escena una historia tan incómoda como actual. La función está destinada a público mayor de 13 años y las entradas tienen un valor general de $20.000, con descuentos disponibles en boletería y a través de TuEntrada.com.

La trama parte de una reunión de padres que parece transcurrir con normalidad hasta que una decisión polémica desata tensiones, prejuicios y situaciones inesperadas. A lo largo de la historia, la obra expone las contradicciones, los juicios apresurados y la falta de empatía que atraviesan los vínculos cotidianos, invitando al espectador a mirar más allá de las apariencias.

"Para Anormales" cuenta con texto de Matías Del Federico y Daniel Veronese, bajo la dirección de Marcelo Villanueva-Meyer. El elenco Las Aventuras de Poseidón es el responsable de esta comedia que promete generar tanto risas como incomodidad en el público, al abordar temáticas vinculadas a los prejuicios sociales y las dificultades de comunicación en el ámbito escolar y familiar.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada en la boletería del teatro o a través de la plataforma online TuEntrada.com, con opciones de descuento para quienes las compren presencialmente. La cita es el viernes 29 de mayo a las 21:30 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.