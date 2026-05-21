Un modelo chino se convirtió en el gran protagonista de los premios Crash Test 2026 organizados por CESVI Argentina. Se trata del BYD Dolphin Mini, que fue elegido como el auto más seguro del país gracias a su destacada relación entre precio y equipamiento de seguridad.

El vehículo eléctrico no solo ganó en la categoría “Auto Compacto”, sino que además obtuvo el denominado “Auto de Oro”, el principal reconocimiento de la ceremonia, reservado para el modelo con mejor ecuación entre seguridad y valor comercial entre todos los vehículos analizados.

La premiación se realizó en el marco de la 19ª edición de los premios Crash Test de CESVI Argentina, entidad especializada en seguridad vial y evaluación automotriz. Durante el evento también fueron distinguidos otros modelos de marcas tradicionales y chinas, reflejando el crecimiento de la tecnología y la seguridad en vehículos provenientes del mercado asiático.

Entre los ganadores de las distintas categorías aparecieron modelos como el Kia K3 Sedán, el Chery Tiggo 4, el Volkswagen Taos y el Haval H6. También fueron reconocidos el Toyota Corolla y el Audi A5 por sus estándares de protección y tecnología.

Para determinar los ganadores, CESVI utiliza un Índice de Seguridad que analiza 225 variables vinculadas tanto a la seguridad activa como pasiva. El estudio contempla desde airbags y estructura del vehículo hasta sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como frenado autónomo, mantenimiento de carril y control de estabilidad.

Desde la organización destacaron que la industria automotriz evolucionó notablemente en las últimas décadas y señalaron que hoy gran parte de los modelos nuevos incorporan tecnologías de seguridad que años atrás eran exclusivas de vehículos de alta gama.