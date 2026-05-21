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Receta para hacer los clásicos alfajores santafesinos
POR REDACCIÓN
Los alfajores santafesinos son uno de los clásicos más reconocidos de la repostería argentina y se destacan por sus capas finas, su textura crocante y el tradicional baño de glasé. Pero detrás de esa receta existe un ingrediente clave que marca la diferencia en la masa: el alcohol, generalmente anís, ron o alcohol fino.
Según especialistas en pastelería y distintas recetas tradicionales, este componente permite que la masa quede mucho más liviana y seca, ya que el alcohol se evapora rápidamente durante la cocción y evita que las tapas absorban humedad. El resultado es una textura fina y crocante, característica esencial de este tipo de alfajor.
Ingredientes para preparar alfajores santafesinos
Para la masa
- 300 gramos de harina de repostería
- 1/2 cucharadita de sal
- 3 yemas de huevo
- 60 ml de agua
- 60 gramos de manteca sin sal
- 1/2 cucharadita de ron
Para el relleno
- 400 gramos de dulce de leche.
- 30 gramos de maicena.
- 30 ml de leche.
Para el glaseado
- 200 gramos de azúcar.
- 250 gramos de azúcar glas.
- 1 clara de huevo.
- 5 gotas de jugo de limón.
Con estas cantidades se pueden obtener alrededor de 20 alfajores, dependiendo del tamaño de las tapas.
Paso a paso para hacer alfajores santafesinos
Preparación de la masa
- Mezclar harina y sal en un recipiente.
- Incorporar yemas, agua, ron y manteca.
- Integrar todos los ingredientes hasta formar una masa.
- Amasar durante 10 minutos hasta obtener una textura lisa.
- Formar un bollo y envolverlo con papel film.
- Llevar a la heladera durante una hora.
Armado y cocción
- Dividir la masa en pequeñas porciones.
- Estirar discos lo más finos posible.
- Colocar las tapas en una bandeja para horno.
- Cocinar entre 6 y 8 minutos en horno fuerte.
- Retirar apenas estén doradas.
- Dejar enfriar completamente. Cuanto más finas sean las capas, mejor será el resultado final.
Preparación del relleno
- Mezclar dulce de leche, maicena y leche.
- Cocinar a fuego bajo hasta obtener una consistencia más firme.
- Dejar enfriar.
- Colocar la preparación en una manga pastelera.
Armado de los alfajores
- Colocar una tapa.
- Agregar una capa de dulce de leche.
- Repetir el proceso hasta formar tres capas de masa por alfajor.
- Reservar para el glaseado.
Cómo hacer el glaseado tradicional
- Preparar un almíbar con el azúcar y un poco de agua.
- Mezclar aparte azúcar glas, clara de huevo y jugo de limón.
- Incorporar el almíbar lentamente.
- Batir hasta obtener una preparación blanca, brillante y espesa.
Terminación
- Cubrir cada alfajor con el glaseado.
- Colocarlos sobre una rejilla.
- Dejar escurrir el excedente.
- Esperar 24 horas antes de consumirlos.
En redes sociales y foros especializados, fanáticos de este alfajor destacan justamente la combinación entre masa hojaldrada, crocante y dulce de leche firme como el sello distintivo del producto santafesino. Algunos usuarios incluso remarcan que “el leve sabor salado de la masa” ayuda a equilibrar el dulzor del relleno y del glasé.