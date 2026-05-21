Los alfajores santafesinos son uno de los clásicos más reconocidos de la repostería argentina y se destacan por sus capas finas, su textura crocante y el tradicional baño de glasé. Pero detrás de esa receta existe un ingrediente clave que marca la diferencia en la masa: el alcohol, generalmente anís, ron o alcohol fino.

Según especialistas en pastelería y distintas recetas tradicionales, este componente permite que la masa quede mucho más liviana y seca, ya que el alcohol se evapora rápidamente durante la cocción y evita que las tapas absorban humedad. El resultado es una textura fina y crocante, característica esencial de este tipo de alfajor.

Ingredientes para preparar alfajores santafesinos

Para la masa

300 gramos de harina de repostería

1/2 cucharadita de sal

3 yemas de huevo

60 ml de agua

60 gramos de manteca sin sal

1/2 cucharadita de ron

Para el relleno

400 gramos de dulce de leche.

30 gramos de maicena.

30 ml de leche.

Para el glaseado

200 gramos de azúcar.

250 gramos de azúcar glas.

1 clara de huevo.

5 gotas de jugo de limón.

Con estas cantidades se pueden obtener alrededor de 20 alfajores, dependiendo del tamaño de las tapas.

Paso a paso para hacer alfajores santafesinos

Preparación de la masa

Mezclar harina y sal en un recipiente. Incorporar yemas, agua, ron y manteca. Integrar todos los ingredientes hasta formar una masa. Amasar durante 10 minutos hasta obtener una textura lisa. Formar un bollo y envolverlo con papel film. Llevar a la heladera durante una hora.

Armado y cocción

Dividir la masa en pequeñas porciones. Estirar discos lo más finos posible. Colocar las tapas en una bandeja para horno. Cocinar entre 6 y 8 minutos en horno fuerte. Retirar apenas estén doradas. Dejar enfriar completamente. Cuanto más finas sean las capas, mejor será el resultado final.

Preparación del relleno

Mezclar dulce de leche, maicena y leche. Cocinar a fuego bajo hasta obtener una consistencia más firme. Dejar enfriar. Colocar la preparación en una manga pastelera.

Armado de los alfajores

Colocar una tapa. Agregar una capa de dulce de leche. Repetir el proceso hasta formar tres capas de masa por alfajor. Reservar para el glaseado.

Cómo hacer el glaseado tradicional

Preparar un almíbar con el azúcar y un poco de agua. Mezclar aparte azúcar glas, clara de huevo y jugo de limón. Incorporar el almíbar lentamente. Batir hasta obtener una preparación blanca, brillante y espesa.

Terminación

Cubrir cada alfajor con el glaseado. Colocarlos sobre una rejilla. Dejar escurrir el excedente. Esperar 24 horas antes de consumirlos.

En redes sociales y foros especializados, fanáticos de este alfajor destacan justamente la combinación entre masa hojaldrada, crocante y dulce de leche firme como el sello distintivo del producto santafesino. Algunos usuarios incluso remarcan que “el leve sabor salado de la masa” ayuda a equilibrar el dulzor del relleno y del glasé.