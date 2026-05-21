El agapanto, conocido popularmente como lirio africano, se posiciona como una de las plantas más recomendadas para el otoño por su resistencia y su capacidad de aportar color incluso en épocas de bajas temperaturas.

Esta especie ornamental se distingue por sus flores en tonos azules, lilas, violetas y blancos, y por su gran adaptabilidad. Una vez que desarrolla sus raíces, puede soportar períodos de sequía y no requiere cuidados intensivos, lo que la convierte en una opción ideal para principiantes o para quienes disponen de poco tiempo para el mantenimiento del jardín.

Especialistas en jardinería destacan que el otoño es una etapa clave para su propagación. La técnica más utilizada es la división de matas, que consiste en separar una planta adulta en varias partes, cada una con raíces y hojas, para obtener nuevos ejemplares. Este procedimiento no solo permite multiplicar la planta, sino que también fortalece su crecimiento y favorece una mejor floración.

Para realizar esta tarea, se recomienda elegir una planta sana y desarrollada, retirarla cuidadosamente del suelo o maceta y dividirla en porciones con herramientas adecuadas. Luego, cada sección debe plantarse en tierra suelta, con buen drenaje, y recibir un riego inicial para facilitar su adaptación.

En caso de no contar con plantas maduras, también es posible reproducir el agapanto a partir de semillas, que pueden germinar en pocos días si se colocan en condiciones adecuadas de humedad y temperatura.

En cuanto a sus cuidados, el agapanto requiere buena exposición solar para florecer en plenitud. Aunque tolera la sombra parcial, la falta de luz puede reducir la cantidad de flores. El riego debe ser moderado, evitando el exceso de agua que puede dañar las raíces, aunque durante la floración se aconseja aumentarlo para potenciar el desarrollo.

Finalmente, los expertos recomiendan retirar las flores secas para evitar que la planta destine energía a partes que ya cumplieron su ciclo, favoreciendo así un crecimiento más vigoroso y una mejor producción de nuevas flores.