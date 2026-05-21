Los pastelitos vuelven a ser protagonistas de las celebraciones patrias y, de cara al 25 de Mayo, una receta rápida y sencilla se convirtió en una de las más buscadas. Con solo cuatro ingredientes y una preparación de apenas 10 minutos, es posible disfrutar de este clásico argentino sin necesidad de hacer masa hojaldrada desde cero.

La versión simplificada utiliza tapas de empanada como base, lo que evita el amasado y los tradicionales pliegues del hojaldre.

Cómo preparar pastelitos caseros en 10 minutos

Ingredientes

12 tapas de empanada.

250 g de dulce de membrillo o batata.

Agua.

Aceite para freír.

Paso a paso

Cortar el dulce en cubos pequeños. Colocar una tapa de empanada y humedecer apenas el centro con agua. Poner otra tapa arriba, cruzada en forma de estrella. Presionar solo la parte central para dejar los bordes más sueltos. Colocar un cubo de dulce en el medio. Cerrar con otra tapa cruzada o doblar las puntas hacia arriba, según la forma deseada. Calentar abundante aceite a fuego medio. Freír los pastelitos hasta que se inflen y queden dorados. Mientras se cocinan, tirar aceite caliente por encima con una cuchara para ayudar a que se abran las capas. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente.

Uno de los trucos clave para lograr el efecto hojaldrado es arrojar aceite caliente por encima mientras se cocinan, ayudando a que las capas se separen y queden más crocantes. Además, los especialistas recomiendan no usar aceite demasiado caliente para evitar que se quemen por fuera y queden crudos por dentro.

La receta se volvió popular porque combina practicidad y tradición en una de las fechas más emblemáticas del calendario argentino. Los pastelitos, junto al locro y las tortas fritas, forman parte de las comidas típicas que históricamente acompañan las celebraciones patrias.