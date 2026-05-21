Rock local, feria temática y guitar hero: llega la segunda edición de Grita Rock

El sábado 23 de mayo, San Juan será escenario de la segunda edición de Grita Rock, un evento gratuito organizado por el Gobierno de San Juan a través de la cartera de Turismo y Cultura. La cita tendrá lugar en el Centro Cultural Conte Grand a partir de las 18 y se extenderá hasta las 23, con el objetivo de dar visibilidad a las bandas emergentes de rock de la provincia.

En esta edición, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Fase 0, Lipp Suchen, Señalética, Fuga en lila y Mavek. Además de la propuesta musical, los asistentes podrán recorrer una feria rockera que ofrecerá productos temáticos vinculados al género y opciones gastronómicas. El espacio contará con un sector Gaming que incluirá dos consolas con Guitar Hero, donde el público en general podrá sumarse a este juego y simular tocar una guitarra.

Como atractivo adicional, el encuentro dispondrá de un sector denominado "Slash", donde grandes y chicos tendrán la oportunidad de sacarse fotografías con la icónica chancha rosa que, en esta ocasión, estará caracterizada como el famoso guitarrista británico que integró la banda Guns N' Roses. Cabe destacar que la propuesta se llevará a cabo en un ambiente climatizado y habrá sorteos y regalos para los asistentes.

El evento se enmarca dentro de las diversas actividades culturales organizadas para el fin de semana largo en la provincia, con el propósito de promover el rock local y ofrecer una experiencia integral que combina música, juegos y entretenimiento para todas las edades.