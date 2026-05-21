Un hombre protagonizó una impactante persecución en Mendoza luego de intentar ingresar al país desde Chile con una carga ilegal de álbumes y figuritas del Mundial 2026. El conductor escapó de un control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 7 y terminó volcando tras perder el control del vehículo.

El episodio ocurrió durante la madrugada en el puesto de control vial de Punta de Vacas, donde efectivos del Escuadrón 27 detectaron un Ford Focus circulando con las luces apagadas. Cuando los agentes intentaron detenerlo para una inspección, el conductor aceleró y evadió el operativo, lo que dio inicio a una persecución de varios kilómetros.

La fuga terminó cuando el automovilista perdió el control del auto y volcó sobre la banquina. El hombre quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser asistido por los propios gendarmes, quienes comprobaron además que manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre.

Tras rescatarlo, los efectivos revisaron el vehículo y encontraron múltiples cajas cargadas con álbumes oficiales y cientos de paquetes de figuritas del Mundial 2026. Según informaron fuentes oficiales, la mercadería secuestrada está valuada en más de 17 millones de pesos.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal de Mendoza, que ordenó verificar antecedentes del acusado y emitir una alerta migratoria. El sospechoso, un ciudadano peruano, quedó alojado en la Comisaría 23 mientras avanza la causa judicial por presunto contrabando. Tanto el vehículo como la mercadería fueron secuestrados y puestos a disposición de la Aduana.

El caso generó repercusión debido al furor que existe por el nuevo álbum del Mundial 2026, que salió recientemente a la venta con importantes aumentos respecto a la edición de Qatar 2022. Actualmente, cada álbum cuesta alrededor de $15.000 y los paquetes de figuritas rondan los $2.000.