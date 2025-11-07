El mercado local atraviesa una jornada de toma de ganancias tras el rally alcista registrado después de las elecciones. Tanto los bonos soberanos como las acciones líderes muestran retrocesos en la última rueda de la semana, marcando un cierre con tono negativo en los principales activos argentinos.

En el segmento de deuda, los títulos soberanos en dólares operan con bajas de hasta 0,7% en Estados Unidos. El Bonar 2041 es el más afectado, con una caída del 0,7% en legislación extranjera y del 1,1% en legislación local. Con este desempeño, el riesgo país elaborado por el JP Morgan se ubica en 644 puntos básicos, mostrando estabilidad respecto de jornadas previas.

Publicidad

En el mercado accionario local, el índice S&P Merval cae 3,5%, arrastrado principalmente por las pérdidas en Pampa Energía, que se desploma 10%, y en otros papeles del panel líder que también cotizan en rojo. Los analistas atribuyen la corrección al cierre de posiciones tras semanas de fuerte suba, en un contexto de expectativas sobre las medidas económicas que podría anunciar el Gobierno.

En Wall Street, los ADRs argentinos acompañan la tendencia negativa, con descensos de hasta 5,6%. Entre los más afectados se encuentra Edenor, que lidera las bajas, mientras otras firmas del sector energético y financiero también registran retrocesos.

Publicidad

En el frente cambiario, el mercado mantiene la pax de los últimos días. El dólar oficial minorista se vende a $1.470 en las pizarras del Banco Nación, sin grandes variaciones, mientras los operadores observan con atención los movimientos del tipo de cambio financiero y la política del Banco Central en materia de reservas.

La jornada de este viernes refleja un mercado en modo de ajuste, con inversores que aseguran ganancias tras el impulso electoral y esperan señales más concretas sobre la agenda económica que marcará el rumbo en las próximas semanas.