Cultura y Espectáculos > Solidaridad
El metal sanjuanino se hace presente en un show a beneficio
POR REDACCIÓN
El próximo viernes 3 de octubre, a las 22 horas, El Bar de Titi (ubicado en la esquina de Avenida España y Tacuarí, en Rawson), será escenario de un encuentro donde la música se une a la solidaridad. Se trata de un festival a beneficio de Marcelo Fernández, que convoca a la comunidad a acompañar y colaborar para costear una operación tras un accidente.
La velada reunirá a reconocidas bandas locales que aportarán su talento en un gesto colectivo de apoyo. Entre los grupos que formarán parte del espectáculo figuran Devorador de Héroes, Rufianes, Fundente y Argentoblues. Las entradas tienen un valor de $5.000 o 2x $8.000. Además adelantaron que hasta las 23.30hs habrá promociones en la barra.
El evento propone un espacio en el que el arte se convierte en vehículo de unión y acompañamiento. El público podrá disfrutar de la diversidad de sonidos en un mismo escenario, al tiempo que su presencia contribuirá al objetivo solidario de la jornada.
Quienes no puedan acercarse al festival y deseen colaborar tienen la posibilidad de hacerlo mediante una contribución a través del alias de transferencia papposblues19, lo que amplía las formas de participación de esta campaña de ayuda.
El festival a beneficio de Marcelo Fernández se presenta como una oportunidad de encuentro donde la cultura local y la voluntad de acompañar se entrelazan, reafirmando el valor de la música como motor de comunidad y solidaridad.
