El método para lograr una bondiola que se corta con cuchara

La bondiola de cerdo representa un pilar de la cocina argentina y Maru Botana presentó una versión que destaca por su extrema ternura. La técnica consiste en un braseado lento de tres a cuatro horas que permite que la carne se desmenuce sin esfuerzo. El proceso se inicia salando la pieza y colocándola sobre una base de aceite de oliva y cebolla morada en una cacerola tapada para que conserve sus jugos naturales.

En simultáneo, se elabora una salsa barbacoa casera combinando ingredientes como tomate, miel, soja, vinagre blanco, puré de morrón, apio, azúcar rubia y diversas especias. Esta mezcla se cocina hasta reducir y luego se procesa para obtener una textura lisa antes de incorporarla a la carne. La etapa definitiva ocurre en el horno, donde la bondiola termina de ablandarse durante un periodo de dos a tres horas hasta alcanzar una textura que permite cortarla con cuchara.

El desmechado se realiza directamente en el recipiente para que las fibras absorban todo el sabor del relleno. Respecto al servicio, la chef sostiene que el sándwich funciona mejor con un pan simple que no tape el gusto de la carne, aunque es posible añadir lechuga o tomate si se desea un toque fresco, pero no es necesario porque la clave está en la carne y la barbacoa. Esta preparación es ideal para cocinar en cantidad, dado que la carne mantiene su jugosidad característica incluso después de ser recalentada.