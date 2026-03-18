El motivo por el que tu heladera pierde agua y los trucos para arreglarla

Encontrar un charco de agua al costado de la heladera es un problema más común de lo que parece y, aunque genera preocupación, suele deberse a fallas simples con solución rápida. Una de las causas más habituales es el desagüe tapado por restos de comida o hielo en el pequeño orificio de la pared del fondo; para resolverlo, se debe ubicar ese agujerito y destaparlo con agua tibia o un alambre fino.

Otra posibilidad es que la bandeja de evaporación, ubicada en la parte inferior para recolectar agua, esté llena, rota o mal colocada, provocando que el líquido termine en el piso. También influyen los burletes en mal estado: si la goma de la puerta no sella bien, entra aire caliente, se genera más condensación y el agua acumulada comienza a gotear.

Incluso una heladera desnivelada e inclinada hacia adelante puede impedir que el agua drene correctamente, haciendo que salga hacia afuera. Por otro lado, en modelos con freezer, el exceso de hielo acumulado genera un volumen de agua mayor al habitual al derretirse, lo que provoca filtraciones.

Para solucionarlo rápido, es necesario revisar el desagüe, verificar si hay agua acumulada dentro, controlar la posición de la bandeja inferior y chequear que la puerta cierre correctamente. En la mayoría de los casos, estos pasos alcanzan para resolver el inconveniente sin necesidad de llamar a un técnico.