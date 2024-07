En la mañana de este miércoles 3 de julio, la Municipalidad de Capital a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación dio a conocer mediante un LIVE en su cuenta de Instagram, los ganadores del Concurso "San Juan en la Vidriera".

Con esta iniciativa, el municipio de la ciudad reconoció el esfuerzo y la creatividad de los comerciantes locales, que trabajaron para embellecer a sus locales y atraer a más clientes.

El concurso ofreció también atractivos premios para los votantes. Las personas que participaron en la votación tienen la oportunidad de ganar una netbook y vouchers de compras en distintos comercios de la Ciudad de San Juan, incentivando la participación ciudadana y el apoyo al comercio local.

Cabe recordar que la elección de los comercios resultó a simple mayoría de votos, en dos categorías: Local a la calle y Shopping. Los sanjuaninos votaron por su vidriera preferida en la web municipal, desde el 26 de junio hasta el 1 de julio inclusive.

Los comercios ganadores

Categoría Comercio con Local a la calle, el primer puesto se lo llevó “Alberto Calzados” con el 23% de los votos.

Categoría Comercio en Shopping, el ganador es “De la Guarda”, ubicado en Alto del Bono Shopping, con el 24% de los votos.

El listado de votantes ganadores

En el caso de los vecinos que votaron, los ganadores resultaron electos de manera aleatoria a través de una aplicación de sorteos que fue mostrada en la transmisión en vivo, garantizando así la transparencia absoluta de la misma.

Es importante destacar que los ganadores serán contactados por la municipalidad para coordinar la entrega de los premios en el transcurso de la semana.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan agradeció especialmente a Comerciantes Unidos, Del Bono Shopping y Patio Alvear Shopping por su compromiso, a los comercios que decoraron sus vidrieras: 47 Street, Alberto Calzados, Awen, Black King, Buen Origen Productos Regionales, By Justina, De la Guarda, Extreme Board Shop, Kiosco Inmaculada, Madness Junior, Meraky Regalos, Natalia Sánchez Deco, Piensa en Mí, Sweet Victorian, Toby Peluches, Verdulería y Frutería Concepción), y a los locales comerciales que sumaron premios para los vecinos: Continente Calzados, Best Card, Full Celular, María Pasos, Data 2000, Vallejo Calzados, MYG, No Digas Nada indumentaria, Ok Jeans, Madness Lencería, La Kurva, Café Clapton, Barry, Sabor Urbano, Arte y Pelo, LS Mario y Colores.