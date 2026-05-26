El negocio millonario que perdió Marcelo Tinelli de la noche a la mañana

Marcelo Tinelli atraviesa un momento de incertidumbre digital tras la desaparición de su cuenta oficial de Instagram. Este espacio virtual no era solamente un canal de comunicación, sino una herramienta de trabajo donde el presentador gestionaba sus compromisos publicitarios y compartía los instantes más significativos de su vida cotidiana.

El periodista Fede Flowers fue el encargado de difundir la noticia al detallar que "Le cerraron la cuenta de Instagram de Marcelo Tinelli. Tenía más de 15 millones de seguidores. Una de sus últimas publicaciones en historias tuvieron que ver con el festejo de Belgrano de Córdoba".

Hasta el momento, los motivos detrás de esta baja repentina no han sido esclarecidos por la plataforma ni por el entorno del animador. Esta situación se da en un contexto donde el propio Tinelli ha reflexionado sobre la intensidad de la exposición pública.

Recordando momentos difíciles del año pasado, el conductor había confesado que "Me pregunté por qué tanto" en relación a los conflictos familiares que atravesó. Además, en recientes declaraciones sobre los vínculos virtuales, advirtió que sobre las relaciones tóxicas en las redes "Te comen".

Mientras se espera una resolución oficial o el reclamo formal ante la empresa, es probable que se vea obligado a iniciar un nuevo perfil de manera temporal. La pérdida de una comunidad de 15 millones de personas representa un golpe significativo para una de las figuras más relevantes de la televisión argentina, quien se encontró con esta durísima noticia de forma totalmente inesperada.