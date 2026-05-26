Detuvieron a un hombre que ofrecía a su ex como prostituta por Facebook

La justicia sanjuanina sigue los pasos de un guardaparques de Iglesia apellidado Esquivel, quien está en el ojo de la tormenta por una maniobra de hostigamiento digital. Se lo acusa de haber montado un perfil falso en Facebook utilizando imágenes de su expareja para ofrecer supuestos servicios sexuales.

Según explicó el fiscal Gastón Salvio, de la UFI del Norte, las autoridades "ya identificaron entre cinco y seis hombres que se contactaron con el perfil falso buscando concretar encuentros sexuales".

El engaño era sofisticado. Los interesados pactaban una tarifa y un horario a través de los chats de la red social. Luego, se dirigían a una cabaña ubicada en Rodeo para concretar el encuentro. Al llegar y no encontrar a nadie, los hombres llamaban al número telefónico que figuraba en la cuenta. Del otro lado atendía la víctima real, quien sorprendida les explicaba que "ese perfil no era real y que estaban utilizando su identidad sin consentimiento".

La investigación técnica arrojó datos contundentes sobre el origen del fraude. Se descubrió que la cuenta de Facebook se creó desde el teléfono celular de la hija del principal acusado, una joven de 18 años.

Además, el rastro de las direcciones IP vinculadas a la actividad del perfil coincide con el domicilio donde residen ambos implicados. Como parte del proceso, dos de los hombres entrevistados entregaron sus dispositivos de forma voluntaria para que los peritos busquen evidencias digitales que se sumen a la causa.

Aunque Esquivel permanece detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, su situación cambiará en las próximas horas. Su prisión preventiva vence el próximo jueves 28 de mayo. Desde la fiscalía adelantaron que "no pedirán que esa medida se extienda por más tiempo, por lo que tanto el padre como la hija esperarán el avance de la investigación en libertad".