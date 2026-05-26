El presidente Javier Milei buscó bajarle el tono a la polémica generada tras el discurso pronunciado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 25 de Mayo. El mandatario evitó confrontar directamente con el referente de la Iglesia Católica y aseguró que sus críticas forman parte de “una opinión absolutamente válida”, aunque marcó diferencias respecto a algunas expresiones utilizadas en la homilía.

La tensión surgió luego de que García Cuerva cuestionara durante la ceremonia el clima de agresividad política y social en Argentina, haciendo referencia a los “haters” y al “terrorismo de las redes”, en un mensaje interpretado por gran parte del arco político como una crítica indirecta al estilo confrontativo del oficialismo y de algunos sectores libertarios en redes sociales.

En declaraciones radiales realizadas este lunes, Milei sostuvo que el mensaje del arzobispo fue expresado “de manera educada” y destacó que “abre un diálogo y un debate”, algo que consideró positivo. Sin embargo, el Presidente aclaró que no comparte la utilización del término “terrorismo” para describir discusiones en plataformas digitales.

“A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo”, señaló el jefe de Estado. En ese sentido, diferenció el concepto de terrorismo de las discusiones virtuales y afirmó que para él el término se relaciona con hechos de violencia extrema o persecución estatal. También consideró que el uso de esa palabra para referirse a publicaciones en redes sociales resulta “exagerado”.

Durante el Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana, García Cuerva había advertido sobre los riesgos de la intolerancia y las descalificaciones permanentes en el debate público. “Qué difícil es respetar la diversidad en tiempos de intolerancia”, expresó el arzobispo en uno de los pasajes más resonantes de su mensaje, donde pidió recuperar la empatía y bajar el nivel de violencia discursiva.

Pese al cruce conceptual, desde el Gobierno buscaron evitar una escalada con la Iglesia. Milei incluso negó que García Cuerva ocupe un rol opositor similar al que tuvo el entonces cardenal Jorge Bergoglio durante el kirchnerismo y aseguró que valora la intervención de líderes religiosos cuando intentan mediar en contextos de fuerte tensión política y social.

El episodio volvió a poner en agenda el impacto de las redes sociales en la discusión pública argentina y la creciente preocupación de distintos sectores políticos, religiosos y sociales por el tono agresivo de los intercambios digitales en medio de un escenario político cada vez más polarizado.