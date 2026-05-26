La Dirección D7 de la Policía de San Juan desplegó este fin de semana largo un amplio operativo de seguridad vial que abarcó diversos puntos estratégicos de la provincia y labró más de 100 actas de infracción. Hubo 15 casos de alcoholemia positiva y vehículos radiados.

Según informaron fuentes oficiales, se labraron un total de 112 actas de infracción. Entre las faltas detectadas, se destaca la retención de 19 licencias de conducir por diversos incumplimientos a la normativa vigente y el secuestro de 18 vehículos que fueron radiados por distintas irregularidades.

Uno de los puntos críticos de los controles fue la conducción bajo los efectos del alcohol. En total, los efectivos registraron 15 casos de alcoholemia positiva, lo que reafirma la necesidad de mantener estos dispositivos preventivos en las calles sanjuaninas durante los periodos de mayor afluencia vehicular.

En paralelo a las tareas de control administrativo, el personal de la Policía Caminera logró un resultado positivo en materia de seguridad ciudadana al detectar una motocicleta con pedido de secuestro activo. Tras realizar la verificación de rigor, el rodado fue puesto a disposición de la Justicia para continuar con el proceso legal correspondiente.

Desde la fuerza de seguridad destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de una planificación constante. Asimismo, hicieron un llamado a la conciencia colectiva, recordando a los conductores que el respeto a las leyes de tránsito es la herramienta fundamental para prevenir siniestros y cuidar la integridad de todos los sanjuaninos.