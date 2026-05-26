Marixa Balli reveló a qué famosa odia y no podrá perdonar nunca: "Me dañó"

El mundo del espectáculo presenció recientemente gestos de paz que parecían imposibles, pero no todos están dispuestos a seguir ese camino. Tras la reconciliación entre Georgina Barbarossa y Moria Casán, Marixa Balli aprovechó para marcar una diferencia tajante respecto a su relación con Carmen Barbieri. La panelista explicó que no cree en las palabras de la conductora y afirmó que "Nunca sentí sinceras sus disculpas porque después vuelve a decir cosas que no son correctas".

La distancia entre ambas lleva años y tiene su origen en comentarios muy hirientes que afectaron la vida personal y profesional de la bailarina. Aunque pasó el tiempo, las heridas no cerraron y la postura de Balli es inamovible. Al respecto, ella fue muy clara al decir que "Ya pasó, no la tengo más en mi radar. A mí me dolió mucho lo que me hizo. No soy quien para no perdonar, lo que hago es no olvidar".

El daño percibido por la panelista parece haber traspasado los límites de un simple cruce mediático. Según sus propias palabras, la gravedad de lo sucedido no permite una vuelta atrás sencilla. Ella manifestó con contundencia que "Me hizo mucho daño y eso no vuelve atrás. Creo que no tiene idea del daño que me hizo. No se juega con ciertas cosas, traspasan todo, con eso no se jode".

A diferencia de lo ocurrido en la entrega de los premios Martín Fierro, donde hubo abrazos y picos entre otras figuras, Marixa no se imagina protagonizando una escena similar. Su intuición le dicta mantener la guardia alta frente a lo que considera una falta de honestidad. Sobre un posible acercamiento, señaló que "No fue inocente, salió de ella, no hay olvido. No me prestaría para un abrazo porque sé que no es sincera, yo tengo mucha intuición".

El recuerdo de los momentos vividos sigue generando una angustia visible en la bailarina, quien se siente incapaz de borrar el pasado. Con notable tristeza, se preguntó "¿Cómo volvés atrás? Me remonto a ciertos momentos y no puedo, fue muy doloroso, muy feo". A pesar de la firmeza de su enojo, descartó llevar el tema al plano judicial porque considera que el perjuicio ya es permanente. Para finalizar, sentenció que "El daño ya está hecho. Es un tema que a mi me desagrada".