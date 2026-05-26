Qué feriados quedan en 2026 tras el 25 de Mayo en Argentina

La oportunidad de hacer una pausa en la rutina está cada vez más cerca para los argentinos. El calendario marca que el próximo lunes 15 de junio de 2026 será jornada de descanso en todo el país.

Esta fecha rinde tributo al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, aunque su fallecimiento ocurrió originalmente un 17 de junio de 1821. Gracias a la normativa de feriados trasladables, el descanso se mueve para conformar un fin de semana largo de tres días que inicia el sábado 13.

La figura de Güemes es central en la historia nacional por su rol como líder de la denominada "Guerra Gaucha". Este militar salteño, que a los 14 años ya mostraba su vocación en las invasiones inglesas, organizó a la "División Infernal de Gauchos de Línea" para proteger el norte.

Su valentía permitió frenar seis invasiones realistas mientras otros próceres buscaban la independencia en el sur. El Congreso lo reconoció oficialmente como "Héroe Nacional" mediante la Ley 26.125. La normativa también destaca esta fecha como el "Día Nacional de la Libertad Latinoamericana".

Pocos días después de este descanso, el 20 de junio, llegará otra conmemoración fundamental. Se trata del homenaje a Manuel Belgrano, el abogado y militar que creó la bandera argentina a orillas del río Paraná. Sin embargo, a diferencia de la fecha anterior, este feriado es inamovible. Al caer un sábado en el año 2026, no se generará un nuevo período de descanso laboral adicional durante la semana.